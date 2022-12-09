https://ria.ru/20221209/korruptsiya-1836878529.html

Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией - РИА Новости, 09.12.2022

Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T01:24

2022-12-09T01:24

2022-12-09T01:24

справки

в мире

коррупция

россия

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Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день, 9 декабря 2003 года, в мексиканском городе Мерида на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной ассамблеей ООН 31 октября 2003 года).Документ предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить политику противодействия коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим явлением.В соответствии с конвенцией, каждое государство-участник стремится устанавливать меры, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах. Коррупция имеет много разновидностей: взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство (когда при приеме на работу предпочтение отдается членам семьи), оказание влияния при выработке законов и правил в целях получения личной выгоды – все это распространенные примеры правонарушений и должностных преступлений.Коррупция мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего богатства страны. Она влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые правительство должно выплачивать трудящимся. Коррупция приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание социальных услуг, не используются должным образом. Коррупция подрывает доверие к правительству.Согласно оценкам МВФ, если бы все страны сократили коррупцию, они могли бы получить один триллион долларов потерянных налоговых поступлений, или 1,25% мирового ВВП.В 2022 году Международный день противодействия коррупции пройдет под девизом "20 лет Конвенции ООН против коррупции: объединение мира против коррупции". В течение 2023 года мировому сообществу предлагается поразмышлять о том, что удалось сделать и какие пробелы еще остаются в вопросе борьбы с коррупцией.В России в целях создания системы противодействия коррупции в мае 2008 года был создан Совет по противодействию коррупции при президенте РФ. 25 декабря 2008 года президент РФ подписал пакет законов о противодействии коррупции. Пакет включал четыре закона: базовый закон "О противодействии коррупции", законопроект, вносящий поправки в закон о правительстве РФ, и еще два закона, вносящие изменения и поправки в 25 Федеральных законов. Федеральным законом "О противодействии коррупции" (2008) установлены правовые и организационные основы предупреждения коррупции. Документ постоянно дополняется. В соответствии с законом, противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами. Закон обязал чиновников предоставлять работодателю сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, и о доходах членов своей семьи – супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ограничения, запреты и обязанности были распространены на сотрудников милиции (ныне полиция), прокуратуры, органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ и военнослужащих.В марте 2022 года президент России Владимир Путин одобрил поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции", позволяющие обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение.Согласно поправкам, государство через суд сможет взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Под действие поправок подпадают госслужащие федерального и регионального уровней, а также муниципальные служащие и другие лица, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников – супругов и несовершеннолетних детей.В Уголовно-процессуальном кодексе РФ упрощался порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей и ряда категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Также было усилено уголовное наказание за коррупцию. В Уголовный кодекс России также введены кратные штрафы, в частности, за взяточничество: например, за взятку в 1 миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа. 7 мая 2013 года президентом был подписан Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Согласно документу, данные запреты распространяются на лиц, занимающих или замещающих государственные должности, должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора РФ, членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей руководителей, глав городских округов, глав муниципальных районов и местных администраций. 6 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон "О правительстве Российской Федерации". Законом запрещается члену правительства открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства. Согласно закону, членам правительства запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Закон вводит запрет на получение подарков, денежного вознаграждения, выезд в служебные командировки за границу за счет физических и юридических лиц, входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций,В 2010 году в России была принята Национальная стратегия противодействия коррупции.С 2008 года президентом РФ утверждаются Национальные планы по противодействию коррупции. В настоящее время указом президента принят Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. По данным председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, с 2011 года по 2020 год в суд было направлено свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 34 миллиарда рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 80 миллиардов рублей. Более 5,7 тысячи высокопоставленных чиновников ответили в суде за коррупционные преступления с 2011 года. Однако, как констатирует Генпрокуратура, осужденные за коррупцию в России, несмотря на многомиллионные штрафы, платят из них в общей сложности лишь 2%. По данным Генерального прокурор РФ Игоря Краснова, в 2021 году в стране было выявлено свыше 250 тысяч коррупционных правонарушений, что почти на 3 % больше, чем в 2020 году. Большая часть из них касалась фактов несоблюдения законодательства о государственной и муниципальной службе, установленных законом запретов и ограничений. Генпрокурор РФ отметил, за последние годы впервые размер добровольно возмещенного, а также арестованного имущества коррупционеров превысил суммы ущерба, причиненного актами коррупции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, коррупция, россия