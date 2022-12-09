15:28 09.12.2022 (обновлено: 16:07 09.12.2022)
Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе
Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе во время саммита ЕАЭС в Бишкеке
© РИА Новости / Павел БедняковПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту России Владимиру Путину обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.
"У нас обстановка остается напряженной. Главным вопросом в нашем регионе остается нагорнокарабахское урегулирование. К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев", — заявил армянский премьер.
Пашинян обратил внимание на недавнее "перекрытие Лачинского коридора".
"В Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу. И я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все вопросы региональной безопасности", — добавил премьер.
10 ноября, 11:10Ереван предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха
Со своей стороны, Путин напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении.
"За первые десять месяцев текущего года рост товарооборота составил 67 процентов — это хороший положительный показатель. Тем не менее всегда вопросы есть, и я рад такой возможности их обсудить", — сказал президент.
Премьер Армении выразил надежду, что с улучшением механизмов ЕАЭС странам удастся сохранить динамику экономического взаимодействия.
Встреча Путина и Пашиняна прошла в пятницу на полях саммита объединения в Бишкеке.
Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.