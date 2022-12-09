https://ria.ru/20221209/karabakh-1837502244.html

Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе - РИА Новости, 09.12.2022

Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту России Владимиру Путину обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:28

2022-12-09T15:28

2022-12-09T16:07

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

никол пашинян

армения

россия

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БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту России Владимиру Путину обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.Пашинян обратил внимание на недавнее "перекрытие Лачинского коридора". "В Нагорном Карабахе есть большие опасения по этому поводу. И я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все вопросы региональной безопасности", — добавил премьер.Со своей стороны, Путин напомнил, что Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Армении. Премьер Армении выразил надежду, что с улучшением механизмов ЕАЭС странам удастся сохранить динамику экономического взаимодействия.Встреча Путина и Пашиняна прошла в пятницу на полях саммита объединения в Бишкеке.Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221110/karabakh-1830429125.html

https://ria.ru/20221029/mandat-1827737348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян, армения, россия