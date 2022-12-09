https://ria.ru/20221209/armeniya-1837458162.html
Ереван и Баку достигли согласия по дипотношениям, заявили в Армении
Ереван и Баку достигли согласия по дипотношениям, заявили в Армении - РИА Новости, 09.12.2022
Ереван и Баку достигли согласия по дипотношениям, заявили в Армении
Ереван и Баку достигли согласия лишь по установлению дипломатических отношений, сообщил в пятницу в парламенте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:16
2022-12-09T13:16
2022-12-09T13:16
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ЕРЕВАН, 9 дек - РИА Новости. Ереван и Баку достигли согласия лишь по установлению дипломатических отношений, сообщил в пятницу в парламенте секретарь Совбеза Армении Армен Григорян."Есть один пункт, по которому есть согласие (между Ереваном и Баку - ред.). Этот пункт касается установления дипломатических отношений согласно Венской конвенции. По всем остальным пунктам нет четкого согласия", - сказал Григорян.По его словам, "армянскому народу известны проблемы между Арменией и Азербайджаном"."Это проблема Нагорного Карабаха, неделимитированная и недемаркированная граница, которую мы пытаемся делимитировать и демаркировать, это деблокада и гуманитарные вопросы. Обсуждения идут по этим направлениям", - сказал Григорян.
https://ria.ru/20221205/mir-1836416824.html
https://ria.ru/20221128/mir-1834813795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армен григорян, ереван, баку, армения, азербайджан
В мире, Армен Григорян, Ереван, Баку, Армения, Азербайджан
Ереван и Баку достигли согласия по дипотношениям, заявили в Армении
Совбез Армении: Ереван и Баку достигли согласия по установлению дипломатических отношений