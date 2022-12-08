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В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге - РИА Новости, 08.12.2022
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В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге
В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге - РИА Новости, 08.12.2022
В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге
Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:32
2022-12-08T17:06
юрий ушаков
санкт-петербург
снг
россия
политика
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.Ушаков отметил, что дружеский саммит проведут "по сложившейся традиции".В середине октября президент России Владимир Путин пригласил своих коллег в Северную столицу на неформальную встречу, которую он предложил провести в конце года.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая такая встреча состоялась в октябре и тоже в Петербурге. Тогда она предшествовала официальному саммиту в Астане.
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юрий ушаков, санкт-петербург, снг, россия, политика
Юрий Ушаков, Санкт-Петербург, СНГ, Россия, Политика
16:32 08.12.2022 (обновлено: 17:06 08.12.2022)
 
В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге

Ушаков: неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкНабережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге
Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Набережная канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Будут еще кое-какие другие контакты, но это, пожалуй, самое главное мероприятие — неформальная встреча лидеров СНГ", — сообщил он.
Ушаков отметил, что дружеский саммит проведут "по сложившейся традиции".
В середине октября президент России Владимир Путин пригласил своих коллег в Северную столицу на неформальную встречу, которую он предложил провести в конце года.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая такая встреча состоялась в октябре и тоже в Петербурге. Тогда она предшествовала официальному саммиту в Астане.
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