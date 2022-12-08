https://ria.ru/20221208/sng-1837270444.html

В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге

В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге - РИА Новости, 08.12.2022

В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Петербурге

Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:32

2022-12-08T16:32

2022-12-08T17:06

юрий ушаков

санкт-петербург

снг

россия

политика

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.Ушаков отметил, что дружеский саммит проведут "по сложившейся традиции".В середине октября президент России Владимир Путин пригласил своих коллег в Северную столицу на неформальную встречу, которую он предложил провести в конце года.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая такая встреча состоялась в октябре и тоже в Петербурге. Тогда она предшествовала официальному саммиту в Астане.

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Кирилл Волков

юрий ушаков, санкт-петербург, снг, россия, политика