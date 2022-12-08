Рябков не уверен, что гендиректор МАГАТЭ собирается посетить ЗАЭС
Рябков не уверен, что гендиректор МАГАТЭ собирается посетить ЗАЭС в ближайшее время
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не уверен в намерениях гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Запорожскую АЭС в обозримой перспективе, поскольку тот получает информацию от персонала агентства, находящегося на станции.
"Я не уверен, что гендиректор МАГАТЭ собирается в обозримой перспективе посетить саму станцию. Он там бывал. По большому счету присутствие на ней персонала МАГАТЭ позволяет агентству из первых рук получать информацию, что там происходит и чего там не происходит. Не происходит, например, никаких агрессивных действий со стороны России", - сказал он в интервью "Известиям".
Рябков назвал абсурдными обвинения в адрес Москвы, что она каким-то образом хочет навредить самой себе, будучи в состоянии контролировать станцию, которая является неотъемлемой частью территории РФ.
"Наши противники по политическим мотивам навязывают агентству вот эту свою извращенную логику, что Россия, извините, сама себя обстреливает. Поэтому хорошо, что персонал агентства там, он реально видит, что происходит", - добавил замглавы МИД РФ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.