https://ria.ru/20221208/mazur-1837193736.html
Владимир Мазур: в основе стратегии Томской области интеллектуальный капитал
Владимир Мазур: в основе стратегии Томской области интеллектуальный капитал - РИА Новости, 08.12.2022
Владимир Мазур: в основе стратегии Томской области интеллектуальный капитал
Десятого мая президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Томской области заместителя начальника президентского управления по... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:31
2022-12-08T13:31
2022-12-08T13:39
томская область
владимир мазур
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837193118_0:379:2048:1531_1920x0_80_0_0_612b12a08c941e7d79cdd8c9cde210b8.jpg
Десятого мая президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Томской области заместителя начальника президентского управления по внутренней политике Владимира Мазура – уроженца Томской области. 11 сентября вернувшийся в родной регион Мазур одержал победу на губернаторских выборах. Глава региона взял курс на обновление власти и ее открытость. О приоритетах работы и планируемых решениях глава одного из ключевых сибирских регионов рассказал в интервью РИА Новости.- Вы заявили о необходимости обновления программы развития региона. Что будет в основе новой стратегии Томской области?- Не нефть, не газ, не лес, не атом, не нефтехимия, не другие природные ресурсы, которыми богат регион, а люди, интеллектуальный капитал, научно-образовательный комплекс. Это наше главное конкурентное преимущество. Первый за Уралом университет, открытый почти 150 лет назад, мощные научные школы, студенты из 78 регионов России и 92 стран мира, в основном Азии, что сегодня ценно вдвойне – второго такого субъекта в Российской Федерации нет. В основе нашей новой стратегии – федеральный проект "Большой университет", строительство межвузовского студенческого кампуса, создание инженерных школ, импортозамещение и импортоопережение. Ноу-хау Томска – это реальное успешное внедрение научных разработок в производство, инновации не в теории, а на практике, не для моды, а для прибыли.- Изменится ли структура власти региона? Какой регион будет взят за образец?- Механически схему управления другого региона копировать не собираюсь. Томская область со своими традициями, но не исключено, что будем использовать практики других регионов. Мне ближе Тюменская область, где я работал, а также Кузбасс, но точной копии у нас не будет. Основные задачи реформы управления две - это жёсткая управленческая дисциплина, которой не хватает, а также ликвидация дублирующих и избыточных функций. В ближайшее время со структурой определимся.- Томская область из-за большой доли нефтегаза испытывает проблемы в межбюджетных отношениях. Один ваш регион отдает в федеральный бюджет налогов как половина регионов Сибири, а бюджетная обеспеченность ниже средней по стране. Как решаете эту проблему?- Действительно, мы отдаем в федеральный бюджет почти 80 процентов от заработанного. Весь собранный НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых – с 2010 года Томская область перечисляет в федеральную казну. Только в 2021 году мы перечислили в федеральный бюджет 191 миллиард рублей, при том что собрали 251 миллиард. В итоге мы накапливаем долги за инфраструктурные кредиты – ведь регион нужно развивать. Но пространства для развития при таком раскладе практически не остаётся.В то же время Томская область – одна из научно-образовательных столиц России, мы занимаем третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в национальном рейтинге научно-технологического развития. К нам едут учиться ребята со всей страны и из-за рубежа. Сейчас в Томске учатся около 60 тысяч студентов, и мы хотим довести их количество до 100 тысяч. Но как нам привлечь и удержать талантливую молодёжь? Нужно новое жильё, школы, детские сады, больницы, современная городская среда. Денег на это при таком межбюджетном раскладе взять неоткуда.Об этой проблеме знают и в правительстве, и Минфине, и Совете Федерации. Эта проблема - в методике Минфина, к сожалению, она несовершенна, и несколько регионов в стране от этого страдают.Но в этом году нас услышали. Спасибо Минфину и председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолию Дмитриевичу Артамонову.Для Томской области доля нецелевых федеральных трансфертов на 2023 год увеличена на 30 процентов, теперь это более 9 миллиардов рублей. До 19 миллиардов рублей увеличены целевые федеральные трансферты. Кроме того, есть поручения президента правительству о строительстве областной детской больницы и моста через Томь, которые глава государства дал по итогам нашей встречи: речь идет о десятках миллиардов рублей! Да, нам сложно, но бюджет-2023 у нас профицитный, планируем рост доходов на 16 процентов, увеличиваем зарплаты бюджетникам на 6,3 процента с 1 января, думаем о новых мерах социальной поддержки людей – сейчас это самое главное.- Вы очень много времени уделяете поддержке мобилизованных и их семьям. Это исполнение полномочий или веление души?- И то, и другое. Для меня это тема близкая – племянник служит, я сам мечтал быть военным. Провожал сам в "учебки" почти всех бойцов, был у них в учебном центре на Урале, звоню как есть возможность. У нас "горячая линия", главы муниципалитетов отвечают на просьбы в течение 24 часов, есть свои меры поддержки, мы уже думаем о том, как мы их встретим. Речь о создании для них рабочих мест, об открытии реабилитационного центра и т.д. Не все проблемы мобилизованных мы можем решить – всё-таки сегодня они находятся в Вооруженных Силах, они в ведении Минобороны. Но их семьям, родным помочь мы можем, это полностью в нашем ведении. И помогаем. Выплачиваем всем мобилизованным и добровольцам единовременную выплату в 100 тысяч рублей из бюджета региона. Мы приняли решение, что единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат все военнослужащие – жители Томской области, заключившие контракт с Министерством обороны или Росгвардией с 24 февраля. Выплачиваем материальную помощь семьям мобилизованных, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 42 тысячи рублей.Кроме того, дети мобилизованных военнослужащих освобождены от оплаты детского сада. Школьные обеды у детей за счёт бюджета. Их учебу в колледжах и техникумах тоже оплачивает бюджет. Заботимся о том, чтобы обеспечить земляков самой лучшей экипировкой. Помощь оказывают и бюджет, и бизнес, и неравнодушные томичи.- Вы дали согласие возглавить региональное отделение "Единой России". Зачем вам это?- "Единая Россия" - это партия большинства. Задача избранного губернатора – действовать в интересах большинства. Я член партии. Моя задача – обновить партийную жизнь в регионе, дать ей второе дыхание, и, сохранив "старую гвардию", привлечь молодёжь. Честно говоря, хочу, чтобы партия власти стала реально работающим кадровым лифтом. Государственная и муниципальная власть остро нуждается в обновлении, будем двигать во власть неравнодушных людей, проявивших себя в профессии, в бизнесе, в общественной жизни, с активной жизненной позицией. Будем брать людей во власть не по знакомству, не по блату, а по делу.- Вы один из самых активных губернаторов, работающих в соцсетях и телеграм-каналах. Через неделю после начала работы в Томской области вы обязали глав всех муниципальных образований создать аккаунты в социальных сетях. Это мода или необходимость? Почему в ваших соцсетях и телеграм-каналах открыты комментарии? Как помогают власти соцсети?- Никогда не гнался за модой, но всегда слушал мнение людей. Социальные сети сегодня – один из эффективных инструментов диалога власти с жителями. Именно поэтому я обязал глав муниципалитетов и руководителей областных департаментов завести страницы в соцсетях. Открыл комментарии в своих аккаунтах, потому что не боюсь ни критики, ни вопросов.Ежедневно мне пишут сотни людей. Рассказывают о житейских проблемах, с которыми сталкиваются. Для меня эти сообщения – барометр, который четко показывает градус социального самочувствия в городах и районах, в отраслях экономики и социальной сферы. Задача власти всех уровней – реагировать на мнение людей, принимать управленческие решения. Так было с реакцией на сообщения о срыве отопительного сезона в Томске, о проблемах быстро попасть на прием к детским стоматологам, о волоките в заготовке дров для печного отопления, о пробках и ямах на коммунальном мосту, где идет капремонт, о трудностях семей мобилизованных и других проблемах. Я убежден, что власть на всех уровнях обязана слушать и слышать людей, говорить с людьми на одном языке и в той среде, где людям удобно общаться.
https://ria.ru/20221205/agrointellekt-1836392278.html
https://ria.ru/20221121/tomsk-1832986977.html
https://ria.ru/20221111/onkodispanser-1830790043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф
Томская область, Владимир Мазур, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ
Десятого мая президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Томской области заместителя начальника президентского управления по внутренней политике Владимира Мазура – уроженца Томской области. 11 сентября вернувшийся в родной регион Мазур одержал победу на губернаторских выборах. Глава региона взял курс на обновление власти и ее открытость. О приоритетах работы и планируемых решениях глава одного из ключевых сибирских регионов рассказал в интервью РИА Новости.
- Вы заявили о необходимости обновления программы развития региона. Что будет в основе новой стратегии Томской области?
- Не нефть, не газ, не лес, не атом, не нефтехимия, не другие природные ресурсы, которыми богат регион, а люди, интеллектуальный капитал, научно-образовательный комплекс. Это наше главное конкурентное преимущество. Первый за Уралом университет, открытый почти 150 лет назад, мощные научные школы, студенты из 78 регионов России и 92 стран мира, в основном Азии, что сегодня ценно вдвойне – второго такого субъекта в Российской Федерации нет. В основе нашей новой стратегии – федеральный проект "Большой университет", строительство межвузовского студенческого кампуса, создание инженерных школ, импортозамещение и импортоопережение. Ноу-хау Томска
– это реальное успешное внедрение научных разработок в производство, инновации не в теории, а на практике, не для моды, а для прибыли.
- Изменится ли структура власти региона? Какой регион будет взят за образец?
- Механически схему управления другого региона копировать не собираюсь. Томская область со своими традициями, но не исключено, что будем использовать практики других регионов. Мне ближе Тюменская область
, где я работал, а также Кузбасс, но точной копии у нас не будет. Основные задачи реформы управления две - это жёсткая управленческая дисциплина, которой не хватает, а также ликвидация дублирующих и избыточных функций. В ближайшее время со структурой определимся.
- Томская область из-за большой доли нефтегаза испытывает проблемы в межбюджетных отношениях. Один ваш регион отдает в федеральный бюджет налогов как половина регионов Сибири, а бюджетная обеспеченность ниже средней по стране. Как решаете эту проблему?
- Действительно, мы отдаем в федеральный бюджет почти 80 процентов от заработанного. Весь собранный НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых – с 2010 года Томская область перечисляет в федеральную казну. Только в 2021 году мы перечислили в федеральный бюджет 191 миллиард рублей, при том что собрали 251 миллиард. В итоге мы накапливаем долги за инфраструктурные кредиты – ведь регион нужно развивать. Но пространства для развития при таком раскладе практически не остаётся.
В то же время Томская область – одна из научно-образовательных столиц России, мы занимаем третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в национальном рейтинге научно-технологического развития. К нам едут учиться ребята со всей страны и из-за рубежа. Сейчас в Томске учатся около 60 тысяч студентов, и мы хотим довести их количество до 100 тысяч. Но как нам привлечь и удержать талантливую молодёжь? Нужно новое жильё, школы, детские сады, больницы, современная городская среда. Денег на это при таком межбюджетном раскладе взять неоткуда.
Об этой проблеме знают и в правительстве, и Минфине,
и Совете Федерации
. Эта проблема - в методике Минфина, к сожалению, она несовершенна, и несколько регионов в стране от этого страдают.
Но в этом году нас услышали. Спасибо Минфину и председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолию Дмитриевичу Артамонову.
Для Томской области доля нецелевых федеральных трансфертов на 2023 год увеличена на 30 процентов, теперь это более 9 миллиардов рублей. До 19 миллиардов рублей увеличены целевые федеральные трансферты. Кроме того, есть поручения президента правительству о строительстве областной детской больницы и моста через Томь, которые глава государства дал по итогам нашей встречи: речь идет о десятках миллиардов рублей! Да, нам сложно, но бюджет-2023 у нас профицитный, планируем рост доходов на 16 процентов, увеличиваем зарплаты бюджетникам на 6,3 процента с 1 января, думаем о новых мерах социальной поддержки людей – сейчас это самое главное.
- Вы очень много времени уделяете поддержке мобилизованных и их семьям. Это исполнение полномочий или веление души?
- И то, и другое. Для меня это тема близкая – племянник служит, я сам мечтал быть военным. Провожал сам в "учебки" почти всех бойцов, был у них в учебном центре на Урале
, звоню как есть возможность. У нас "горячая линия", главы муниципалитетов отвечают на просьбы в течение 24 часов, есть свои меры поддержки, мы уже думаем о том, как мы их встретим. Речь о создании для них рабочих мест, об открытии реабилитационного центра и т.д. Не все проблемы мобилизованных мы можем решить – всё-таки сегодня они находятся в Вооруженных Силах, они в ведении Минобороны. Но их семьям, родным помочь мы можем, это полностью в нашем ведении. И помогаем. Выплачиваем всем мобилизованным и добровольцам единовременную выплату в 100 тысяч рублей из бюджета региона. Мы приняли решение, что единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат все военнослужащие – жители Томской области, заключившие контракт с Министерством обороны или Росгвардией
с 24 февраля. Выплачиваем материальную помощь семьям мобилизованных, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 42 тысячи рублей.
Кроме того, дети мобилизованных военнослужащих освобождены от оплаты детского сада. Школьные обеды у детей за счёт бюджета. Их учебу в колледжах и техникумах тоже оплачивает бюджет. Заботимся о том, чтобы обеспечить земляков самой лучшей экипировкой. Помощь оказывают и бюджет, и бизнес, и неравнодушные томичи.
- Вы дали согласие возглавить региональное отделение "Единой России". Зачем вам это?
- "Единая Россия" - это партия большинства. Задача избранного губернатора – действовать в интересах большинства. Я член партии. Моя задача – обновить партийную жизнь в регионе, дать ей второе дыхание, и, сохранив "старую гвардию", привлечь молодёжь. Честно говоря, хочу, чтобы партия власти стала реально работающим кадровым лифтом. Государственная и муниципальная власть остро нуждается в обновлении, будем двигать во власть неравнодушных людей, проявивших себя в профессии, в бизнесе, в общественной жизни, с активной жизненной позицией. Будем брать людей во власть не по знакомству, не по блату, а по делу.
- Вы один из самых активных губернаторов, работающих в соцсетях и телеграм-каналах. Через неделю после начала работы в Томской области вы обязали глав всех муниципальных образований создать аккаунты в социальных сетях. Это мода или необходимость? Почему в ваших соцсетях и телеграм-каналах открыты комментарии? Как помогают власти соцсети?
- Никогда не гнался за модой, но всегда слушал мнение людей. Социальные сети сегодня – один из эффективных инструментов диалога власти с жителями. Именно поэтому я обязал глав муниципалитетов и руководителей областных департаментов завести страницы в соцсетях. Открыл комментарии в своих аккаунтах, потому что не боюсь ни критики, ни вопросов.
Ежедневно мне пишут сотни людей. Рассказывают о житейских проблемах, с которыми сталкиваются. Для меня эти сообщения – барометр, который четко показывает градус социального самочувствия в городах и районах, в отраслях экономики и социальной сферы. Задача власти всех уровней – реагировать на мнение людей, принимать управленческие решения. Так было с реакцией на сообщения о срыве отопительного сезона в Томске, о проблемах быстро попасть на прием к детским стоматологам, о волоките в заготовке дров для печного отопления, о пробках и ямах на коммунальном мосту, где идет капремонт, о трудностях семей мобилизованных и других проблемах. Я убежден, что власть на всех уровнях обязана слушать и слышать людей, говорить с людьми на одном языке и в той среде, где людям удобно общаться.