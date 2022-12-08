https://ria.ru/20221208/mazur-1837193736.html

Владимир Мазур: в основе стратегии Томской области интеллектуальный капитал

Владимир Мазур: в основе стратегии Томской области интеллектуальный капитал - РИА Новости, 08.12.2022

Владимир Мазур: в основе стратегии Томской области интеллектуальный капитал

Десятого мая президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Томской области заместителя начальника президентского управления по... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:31

2022-12-08T13:31

2022-12-08T13:39

томская область

владимир мазур

министерство финансов рф (минфин россии)

совет федерации рф

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Десятого мая президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Томской области заместителя начальника президентского управления по внутренней политике Владимира Мазура – уроженца Томской области. 11 сентября вернувшийся в родной регион Мазур одержал победу на губернаторских выборах. Глава региона взял курс на обновление власти и ее открытость. О приоритетах работы и планируемых решениях глава одного из ключевых сибирских регионов рассказал в интервью РИА Новости.- Вы заявили о необходимости обновления программы развития региона. Что будет в основе новой стратегии Томской области?- Не нефть, не газ, не лес, не атом, не нефтехимия, не другие природные ресурсы, которыми богат регион, а люди, интеллектуальный капитал, научно-образовательный комплекс. Это наше главное конкурентное преимущество. Первый за Уралом университет, открытый почти 150 лет назад, мощные научные школы, студенты из 78 регионов России и 92 стран мира, в основном Азии, что сегодня ценно вдвойне – второго такого субъекта в Российской Федерации нет. В основе нашей новой стратегии – федеральный проект "Большой университет", строительство межвузовского студенческого кампуса, создание инженерных школ, импортозамещение и импортоопережение. Ноу-хау Томска – это реальное успешное внедрение научных разработок в производство, инновации не в теории, а на практике, не для моды, а для прибыли.- Изменится ли структура власти региона? Какой регион будет взят за образец?- Механически схему управления другого региона копировать не собираюсь. Томская область со своими традициями, но не исключено, что будем использовать практики других регионов. Мне ближе Тюменская область, где я работал, а также Кузбасс, но точной копии у нас не будет. Основные задачи реформы управления две - это жёсткая управленческая дисциплина, которой не хватает, а также ликвидация дублирующих и избыточных функций. В ближайшее время со структурой определимся.- Томская область из-за большой доли нефтегаза испытывает проблемы в межбюджетных отношениях. Один ваш регион отдает в федеральный бюджет налогов как половина регионов Сибири, а бюджетная обеспеченность ниже средней по стране. Как решаете эту проблему?- Действительно, мы отдаем в федеральный бюджет почти 80 процентов от заработанного. Весь собранный НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых – с 2010 года Томская область перечисляет в федеральную казну. Только в 2021 году мы перечислили в федеральный бюджет 191 миллиард рублей, при том что собрали 251 миллиард. В итоге мы накапливаем долги за инфраструктурные кредиты – ведь регион нужно развивать. Но пространства для развития при таком раскладе практически не остаётся.В то же время Томская область – одна из научно-образовательных столиц России, мы занимаем третье место после Москвы и Санкт-Петербурга в национальном рейтинге научно-технологического развития. К нам едут учиться ребята со всей страны и из-за рубежа. Сейчас в Томске учатся около 60 тысяч студентов, и мы хотим довести их количество до 100 тысяч. Но как нам привлечь и удержать талантливую молодёжь? Нужно новое жильё, школы, детские сады, больницы, современная городская среда. Денег на это при таком межбюджетном раскладе взять неоткуда.Об этой проблеме знают и в правительстве, и Минфине, и Совете Федерации. Эта проблема - в методике Минфина, к сожалению, она несовершенна, и несколько регионов в стране от этого страдают.Но в этом году нас услышали. Спасибо Минфину и председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолию Дмитриевичу Артамонову.Для Томской области доля нецелевых федеральных трансфертов на 2023 год увеличена на 30 процентов, теперь это более 9 миллиардов рублей. До 19 миллиардов рублей увеличены целевые федеральные трансферты. Кроме того, есть поручения президента правительству о строительстве областной детской больницы и моста через Томь, которые глава государства дал по итогам нашей встречи: речь идет о десятках миллиардов рублей! Да, нам сложно, но бюджет-2023 у нас профицитный, планируем рост доходов на 16 процентов, увеличиваем зарплаты бюджетникам на 6,3 процента с 1 января, думаем о новых мерах социальной поддержки людей – сейчас это самое главное.- Вы очень много времени уделяете поддержке мобилизованных и их семьям. Это исполнение полномочий или веление души?- И то, и другое. Для меня это тема близкая – племянник служит, я сам мечтал быть военным. Провожал сам в "учебки" почти всех бойцов, был у них в учебном центре на Урале, звоню как есть возможность. У нас "горячая линия", главы муниципалитетов отвечают на просьбы в течение 24 часов, есть свои меры поддержки, мы уже думаем о том, как мы их встретим. Речь о создании для них рабочих мест, об открытии реабилитационного центра и т.д. Не все проблемы мобилизованных мы можем решить – всё-таки сегодня они находятся в Вооруженных Силах, они в ведении Минобороны. Но их семьям, родным помочь мы можем, это полностью в нашем ведении. И помогаем. Выплачиваем всем мобилизованным и добровольцам единовременную выплату в 100 тысяч рублей из бюджета региона. Мы приняли решение, что единовременную выплату в 100 тысяч рублей получат все военнослужащие – жители Томской области, заключившие контракт с Министерством обороны или Росгвардией с 24 февраля. Выплачиваем материальную помощь семьям мобилизованных, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 42 тысячи рублей.Кроме того, дети мобилизованных военнослужащих освобождены от оплаты детского сада. Школьные обеды у детей за счёт бюджета. Их учебу в колледжах и техникумах тоже оплачивает бюджет. Заботимся о том, чтобы обеспечить земляков самой лучшей экипировкой. Помощь оказывают и бюджет, и бизнес, и неравнодушные томичи.- Вы дали согласие возглавить региональное отделение "Единой России". Зачем вам это?- "Единая Россия" - это партия большинства. Задача избранного губернатора – действовать в интересах большинства. Я член партии. Моя задача – обновить партийную жизнь в регионе, дать ей второе дыхание, и, сохранив "старую гвардию", привлечь молодёжь. Честно говоря, хочу, чтобы партия власти стала реально работающим кадровым лифтом. Государственная и муниципальная власть остро нуждается в обновлении, будем двигать во власть неравнодушных людей, проявивших себя в профессии, в бизнесе, в общественной жизни, с активной жизненной позицией. Будем брать людей во власть не по знакомству, не по блату, а по делу.- Вы один из самых активных губернаторов, работающих в соцсетях и телеграм-каналах. Через неделю после начала работы в Томской области вы обязали глав всех муниципальных образований создать аккаунты в социальных сетях. Это мода или необходимость? Почему в ваших соцсетях и телеграм-каналах открыты комментарии? Как помогают власти соцсети?- Никогда не гнался за модой, но всегда слушал мнение людей. Социальные сети сегодня – один из эффективных инструментов диалога власти с жителями. Именно поэтому я обязал глав муниципалитетов и руководителей областных департаментов завести страницы в соцсетях. Открыл комментарии в своих аккаунтах, потому что не боюсь ни критики, ни вопросов.Ежедневно мне пишут сотни людей. Рассказывают о житейских проблемах, с которыми сталкиваются. Для меня эти сообщения – барометр, который четко показывает градус социального самочувствия в городах и районах, в отраслях экономики и социальной сферы. Задача власти всех уровней – реагировать на мнение людей, принимать управленческие решения. Так было с реакцией на сообщения о срыве отопительного сезона в Томске, о проблемах быстро попасть на прием к детским стоматологам, о волоките в заготовке дров для печного отопления, о пробках и ямах на коммунальном мосту, где идет капремонт, о трудностях семей мобилизованных и других проблемах. Я убежден, что власть на всех уровнях обязана слушать и слышать людей, говорить с людьми на одном языке и в той среде, где людям удобно общаться.

https://ria.ru/20221205/agrointellekt-1836392278.html

https://ria.ru/20221121/tomsk-1832986977.html

https://ria.ru/20221111/onkodispanser-1830790043.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир мазур, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф