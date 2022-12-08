https://ria.ru/20221208/kuba-1837261490.html

Президент Кубы обратится по видеосвязи к участникам саммита ЕАЭС в Бишкеке

Президент Кубы обратится по видеосвязи к участникам саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 08.12.2022

Президент Кубы обратится по видеосвязи к участникам саммита ЕАЭС в Бишкеке

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит с видеообращением на саммите ЕАЭС в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:09

2022-12-08T16:09

2022-12-08T16:10

политика

россия

куба

мигель диас-канель бермудес

юрий ушаков

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит с видеообращением на саммите ЕАЭС в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Завтра в Бишкеке состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Примут участие в этом мероприятии президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении. От государств-наблюдателей примет участие премьер-министр Узбекистана, а также президент Кубы в формате видеообращения", - сказал Ушаков на брифинге.Он отметил, что на саммите обсудят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов. Кроме того, участники обсудят устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, функционирование и развитие единого рынка услуг, продвижение и финансирование промышленных проектов.

https://ria.ru/20221202/medvedev-1835865072.html

россия

куба

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Кирилл Волков

политика, россия, куба, мигель диас-канель бермудес, юрий ушаков, евразийский экономический союз