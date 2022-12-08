https://ria.ru/20221208/kuba-1837261490.html
Президент Кубы обратится по видеосвязи к участникам саммита ЕАЭС в Бишкеке
Президент Кубы обратится по видеосвязи к участникам саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 08.12.2022
Президент Кубы обратится по видеосвязи к участникам саммита ЕАЭС в Бишкеке
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит с видеообращением на саммите ЕАЭС в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:09
2022-12-08T16:09
2022-12-08T16:10
политика
россия
куба
мигель диас-канель бермудес
юрий ушаков
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выступит с видеообращением на саммите ЕАЭС в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Завтра в Бишкеке состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Примут участие в этом мероприятии президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Армении. От государств-наблюдателей примет участие премьер-министр Узбекистана, а также президент Кубы в формате видеообращения", - сказал Ушаков на брифинге.Он отметил, что на саммите обсудят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов. Кроме того, участники обсудят устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, функционирование и развитие единого рынка услуг, продвижение и финансирование промышленных проектов.
https://ria.ru/20221202/medvedev-1835865072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, куба, мигель диас-канель бермудес, юрий ушаков, евразийский экономический союз
Политика, Россия, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Юрий Ушаков, Евразийский экономический союз
16:09 08.12.2022 (обновлено: 16:10 08.12.2022)
Президент Кубы обратится по видеосвязи к участникам саммита ЕАЭС в Бишкеке
Президент Кубы Диас-Канель обратится по видеосвязи к участникам саммита ЕАЭС в Бишкеке