Рейтинг@Mail.ru
СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/khischeniya-1837132837.html
СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей
СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2022
СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей
СК обвинил эксперта комитета по экологии Торгово-промышленной палаты России Сергея Чернина в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:52
2022-12-08T18:56
происшествия
торгово-промышленная палата рф
россия
следственный комитет россии (ск рф)
газэнергострой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139883/15/1398831519_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3fed3756352280a80e9df046f4e766c8.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. СК обвинил эксперта комитета по экологии Торгово-промышленной палаты России Сергея Чернина в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках экологической программы, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.В ноябре Басманный суд Москвы арестовал Чернина, который является президентом корпорации "Газэнергострой", по делу о мошенничестве в особо крупном размере."Наряду с Черниным по делу проходят генеральный директор ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и гендиректор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба", - рассказал Бастрыкин.По его словам, во время работ на трех объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков подготовили подконтрольным им "Газэнергопроектом" проектно-сметную документацию, включив в нее завышенные расценки на материалы. В дальнейшем они представили эти документы на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", который выступал заказчиком работ.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221207/khischenie-1836897290.html
https://ria.ru/20221201/magomedov-1835598268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139883/15/1398831519_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88a144390b7132eb62de2545753013a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, торгово-промышленная палата рф, россия, следственный комитет россии (ск рф), газэнергострой
Происшествия, Торгово-промышленная палата РФ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГазЭнергоСтрой
10:52 08.12.2022 (обновлено: 18:56 08.12.2022)
 
СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей

СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТабличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ
Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. СК обвинил эксперта комитета по экологии Торгово-промышленной палаты России Сергея Чернина в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках экологической программы, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
В ноябре Басманный суд Москвы арестовал Чернина, который является президентом корпорации "Газэнергострой", по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 11:41
Экс-премьера Кузбасса обвинили в хищении более 72 миллионов рублей
"Наряду с Черниным по делу проходят генеральный директор ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и гендиректор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба", - рассказал Бастрыкин.
По его словам, во время работ на трех объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков подготовили подконтрольным им "Газэнергопроектом" проектно-сметную документацию, включив в нее завышенные расценки на материалы. В дальнейшем они представили эти документы на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", который выступал заказчиком работ.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Читайте полный текст интервью >>>
Совладелец группы Сумма Зиявудин Магомедов во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 15:56
Cуд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам лишения свободы
 
ПроисшествияТоргово-промышленная палата РФРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГазЭнергоСтрой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала