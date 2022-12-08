https://ria.ru/20221208/khischeniya-1837132837.html

СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей

СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2022

СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей

СК обвинил эксперта комитета по экологии Торгово-промышленной палаты России Сергея Чернина в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:52

2022-12-08T10:52

2022-12-08T18:56

происшествия

торгово-промышленная палата рф

россия

следственный комитет россии (ск рф)

газэнергострой

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. СК обвинил эксперта комитета по экологии Торгово-промышленной палаты России Сергея Чернина в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках экологической программы, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.В ноябре Басманный суд Москвы арестовал Чернина, который является президентом корпорации "Газэнергострой", по делу о мошенничестве в особо крупном размере."Наряду с Черниным по делу проходят генеральный директор ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и гендиректор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба", - рассказал Бастрыкин.По его словам, во время работ на трех объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков подготовили подконтрольным им "Газэнергопроектом" проектно-сметную документацию, включив в нее завышенные расценки на материалы. В дальнейшем они представили эти документы на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", который выступал заказчиком работ.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221207/khischenie-1836897290.html

https://ria.ru/20221201/magomedov-1835598268.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, торгово-промышленная палата рф, россия, следственный комитет россии (ск рф), газэнергострой