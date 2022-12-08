10:52 08.12.2022 (обновлено: 18:56 08.12.2022)
СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей
СК расследует дело о хищении 385 миллионов рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТабличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ
Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. СК обвинил эксперта комитета по экологии Торгово-промышленной палаты России Сергея Чернина в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках экологической программы, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
В ноябре Басманный суд Москвы арестовал Чернина, который является президентом корпорации "Газэнергострой", по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
"Наряду с Черниным по делу проходят генеральный директор ООО "Институт "Газэнергопроект" Дмитрий Сучков и гендиректор "ГЭС-Экотехнологий" Валерий Меркулов. Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба", - рассказал Бастрыкин.
По его словам, во время работ на трех объектах в Нижегородской области Чернин, Меркулов и Сучков подготовили подконтрольным им "Газэнергопроектом" проектно-сметную документацию, включив в нее завышенные расценки на материалы. В дальнейшем они представили эти документы на утверждение ГБУ Нижегородской области "Экология региона", который выступал заказчиком работ.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.