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Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза - РИА Новости, 08.12.2022
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Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза
Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза - РИА Новости, 08.12.2022
Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков не исключил, что тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном будет... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:14
2022-12-08T16:16
юрий ушаков
абдулла арипов
касым-жомарт токаев
узбекистан
россия
казахстан
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков не исключил, что тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном будет затронута на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке в пятницу, возможен контакт с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.После переговоров в Узбекистане он сообщал, что страна заинтересована в проекте России по созданию тройственного газового союза, и на совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог.
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юрий ушаков, абдулла арипов, касым-жомарт токаев, узбекистан, россия, казахстан, евразийский экономический союз
Юрий Ушаков, Абдулла Арипов, Касым-Жомарт Токаев, Узбекистан, Россия, Казахстан, Евразийский экономический союз
16:14 08.12.2022 (обновлено: 16:16 08.12.2022)
 
Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза

Ушаков: на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке могут затронуть тему тройственного газового союза

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков не исключил, что тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном будет затронута на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке в пятницу, возможен контакт с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.
"Эта идея в стадии обсуждения. Я не исключаю, что и в Бишкеке каким-то образом будет затронута. От Узбекистана будет премьер-министр, может быть, будет какой-то контакт и по ходу этой встречи", - сказал Ушаков на брифинге.
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.
После переговоров в Узбекистане он сообщал, что страна заинтересована в проекте России по созданию тройственного газового союза, и на совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 12:42
В Кремле рассказали о работе по созданию газового союза
 
Юрий УшаковАбдулла АриповКасым-Жомарт ТокаевУзбекистанРоссияКазахстанЕвразийский экономический союз
 
 
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