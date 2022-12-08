16:14 08.12.2022 (обновлено: 16:16 08.12.2022)
Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза
Ушаков: на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке могут затронуть тему тройственного газового союза
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков не исключил, что тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном будет затронута на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке в пятницу, возможен контакт с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.
"Эта идея в стадии обсуждения. Я не исключаю, что и в Бишкеке каким-то образом будет затронута. От Узбекистана будет премьер-министр, может быть, будет какой-то контакт и по ходу этой встречи", - сказал Ушаков на брифинге.
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.
После переговоров в Узбекистане он сообщал, что страна заинтересована в проекте России по созданию тройственного газового союза, и на совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог.