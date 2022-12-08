https://ria.ru/20221208/eaes-1837263380.html

Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза

Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза - РИА Новости, 08.12.2022

Ушаков допустил, что на полях саммита ЕАЭС затронут тему газового союза

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков не исключил, что тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном будет... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:14

2022-12-08T16:14

2022-12-08T16:16

юрий ушаков

абдулла арипов

касым-жомарт токаев

узбекистан

россия

казахстан

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков не исключил, что тема "тройственного газового союза" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном будет затронута на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке в пятницу, возможен контакт с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.После переговоров в Узбекистане он сообщал, что страна заинтересована в проекте России по созданию тройственного газового союза, и на совместной комиссии на уровне глав правительств в Самарканде стороны договорились продолжить диалог.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837178935.html

узбекистан

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий ушаков, абдулла арипов, касым-жомарт токаев, узбекистан, россия, казахстан, евразийский экономический союз