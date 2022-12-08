Довлатова объяснила свои слова о "ненастоящей" беременности Орловой
Довлатова объяснила свои слова о "ненастоящей" беременности Орловой после осуждения в Сети
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкВручение Международной премии в области красоты от журнала Marie Claire
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Алла Довлатова объяснила свои слова о "ненастоящей" беременности Ольги Орловой. Ведущую осудили поклонники певицы и Ксения Бородина.
"В атмосфере нависла сумасшедшая агрессия. После моего безобидного комментария приползла сотня нечисти с проклятиями. Они посчитали, что я прекрасную Олечку Орлову обидела и усомнилась в ее порядочности. Если она поделилась с аудиторией своим счастьем, у меня это не вызывает никаких сомнений!" – сообщила ведущая в своей соцсети.
Накануне Довлатова обвинила Орлову в лицемерии.
"Людям не нравится, когда их дурачат. Врать нехорошо. Если помогает суррогатная мать, нужно честно об этом говорить. Обо всем нужно говорить честно!" – заявила ведущая.
Пользователи Сети раскритиковали ее за слова о певице.
"Оля не виновата, что в свою беременность выглядит хорошо. Завидуйте молча!", "Пиариться на Орловой – удел слабой и никому не нужной женщины", "Оставьте беременную Олю! Будьте человеком и не устраивайте травлю", "Орлову нельзя обижать!", – заступились за знаменитость ее поклонники.
Бородина также прокомментировала высказывание ведущей и публично осудила ее.
© Ксения Бородина Ксения Бородина ответила Алле Довлатовой за критику Ольги Орловой
© Ксения Бородина
Ксения Бородина ответила Алле Довлатовой за критику Ольги Орловой
"Во всем видите вранье, потому что сами много врете! Зачем вы трогаете беременную? Вы в какой момент в зверей-то превратились? Вам что, хайпа захотелось? Вы сами в 43 родили, а Оля в 45 хуже?" – отреагировала подруга Орловой.
Певица рассекретила беременность в сентябре. Она вышла замуж в прошлом году. Супруга звезды зовут Валерий. Фамилию возлюбленного артистка не раскрыла. Также у нее есть взрослый сын от первого брака.
Ранее Орлова решила уладить конфликт между Дмитрием Шепелевым и отцом Фриске. Кроме того, она пожаловалась на отсутствие возможности видеться с крестником Платоном.
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