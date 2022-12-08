https://ria.ru/20221208/dovlatova-1837138793.html

Довлатова объяснила свои слова о "ненастоящей" беременности Орловой

Довлатова объяснила свои слова о "ненастоящей" беременности Орловой - РИА Новости, 08.12.2022

Довлатова объяснила свои слова о "ненастоящей" беременности Орловой

Алла Довлатова объяснила свои слова о "ненастоящей" беременности Ольги Орловой. Ведущую осудили поклонники певицы и Ксения Бородина. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:25

2022-12-08T11:25

2022-12-08T11:25

шоубиз

алла довлатова

ольга орлова

ксения бородина

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Алла Довлатова объяснила свои слова о "ненастоящей" беременности Ольги Орловой. Ведущую осудили поклонники певицы и Ксения Бородина. Накануне Довлатова обвинила Орлову в лицемерии. Пользователи Сети раскритиковали ее за слова о певице.Бородина также прокомментировала высказывание ведущей и публично осудила ее. Певица рассекретила беременность в сентябре. Она вышла замуж в прошлом году. Супруга звезды зовут Валерий. Фамилию возлюбленного артистка не раскрыла. Также у нее есть взрослый сын от первого брака. Ранее Орлова решила уладить конфликт между Дмитрием Шепелевым и отцом Фриске. Кроме того, она пожаловалась на отсутствие возможности видеться с крестником Платоном.

https://ria.ru/20221206/pugacheva-1836772075.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла довлатова, ольга орлова, ксения бородина