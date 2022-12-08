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В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения - РИА Новости, 08.12.2022
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В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения
В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения - РИА Новости, 08.12.2022
В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения
В школах ряда районов и городов Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:07
2022-12-08T14:10
происшествия
россия
гунибский район
дербент
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 8 дек — РИА Новости. В школах ряда районов и городов Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.По информации ведомства, в 09.42 в 5 километрах от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы – 4,5-5."В некоторых школах Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Кулинского, Кумторкалинского, Рутульского районов и городах Дербенте и Хасавюрте приостановлен учебный процесс. В результате сейсмособытия в селе Рутул Рутульского района в школе появилась трещина", — говорится в сообщении.Представители ЕДДС всех муниципалитетов республики сообщили, что информация о пострадавших не поступала.
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россия
гунибский район
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происшествия, россия, гунибский район, дербент, республика дагестан
Происшествия, Россия, Гунибский район, Дербент, Республика Дагестан
14:07 08.12.2022 (обновлено: 14:10 08.12.2022)
 
В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения

В школах некоторых районов и городов Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкУченик у школьной доски
Ученик у школьной доски - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ученик у школьной доски. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 8 дек — РИА Новости. В школах ряда районов и городов Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
По информации ведомства, в 09.42 в 5 километрах от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы – 4,5-5.
"В некоторых школах Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Кулинского, Кумторкалинского, Рутульского районов и городах Дербенте и Хасавюрте приостановлен учебный процесс. В результате сейсмособытия в селе Рутул Рутульского района в школе появилась трещина", — говорится в сообщении.
Представители ЕДДС всех муниципалитетов республики сообщили, что информация о пострадавших не поступала.
Вид на замерзшее Каспийское море с городского пляжа Махачкалы - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 10:32
В Дагестане не получали информации о разрушениях после землетрясения
 
ПроисшествияРоссияГунибский районДербентРеспублика Дагестан
 
 
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