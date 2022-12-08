https://ria.ru/20221208/dagestan-1837207357.html

В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения

В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения - РИА Новости, 08.12.2022

В части школ Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения

В школах ряда районов и городов Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:07

2022-12-08T14:07

2022-12-08T14:10

происшествия

россия

гунибский район

дербент

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 дек — РИА Новости. В школах ряда районов и городов Дагестана приостановили учебу из-за землетрясения, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.По информации ведомства, в 09.42 в 5 километрах от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 километров произошло сейсмособытие магнитудой 6, баллы – 4,5-5."В некоторых школах Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Кулинского, Кумторкалинского, Рутульского районов и городах Дербенте и Хасавюрте приостановлен учебный процесс. В результате сейсмособытия в селе Рутул Рутульского района в школе появилась трещина", — говорится в сообщении.Представители ЕДДС всех муниципалитетов республики сообщили, что информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20221208/zemletryasenie-1837127415.html

россия

гунибский район

дербент

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происшествия, россия, гунибский район, дербент, республика дагестан