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В Мелитополе совершили покушение на замглавы города Волыка

В Мелитополе совершили покушение на замглавы города Волыка - РИА Новости, 07.12.2022

В Мелитополе совершили покушение на замглавы города Волыка

На заместителя главы Мелитополя Николая Волыка совершено покушение, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:57

2022-12-07T09:57

2022-12-07T10:41

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости. На заместителя главы Мелитополя Николая Волыка совершено покушение, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Рогов уточнил, что, по предварительной оценке, мощность самодельного взрывного устройства составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.Это уже не первое ЧП в Мелитополе с подобными обстоятельствами. Так, 15 ноября один человек получил ранения и попал в реанимацию при взрыве у подъезда дома № 6 по бульвару 30 лет Победы. Одиннадцатого ноября замминистра Запорожской области по культуре, спорту и туризму Андрей Бойко пострадал от взрыва бомбы, заложенной в ливневый сток подъезда дома, где он живет. При покушении чиновник получил легкие ранения.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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запорожская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, владимир рогов, мелитополь, запорожская область