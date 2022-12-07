09:57 07.12.2022 (обновлено: 10:41 07.12.2022)
В Мелитополе совершили покушение на замглавы города Волыка
Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о покушении на замглавы Мелитополя Волыка
Российский флаг у входа в отделение полиции в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости. На заместителя главы Мелитополя Николая Волыка совершено покушение, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Покушение произошло рано утром вчера, когда он (Волык. — Прим. ред.) выходил из дома, из своего подъезда. Это было самодельное взрывное устройство, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского. Оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он, ни жители не пострадали", — сказал собеседник агентства.
Рогов уточнил, что, по предварительной оценке, мощность самодельного взрывного устройства составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
Это уже не первое ЧП в Мелитополе с подобными обстоятельствами. Так, 15 ноября один человек получил ранения и попал в реанимацию при взрыве у подъезда дома № 6 по бульвару 30 лет Победы. Одиннадцатого ноября замминистра Запорожской области по культуре, спорту и туризму Андрей Бойко пострадал от взрыва бомбы, заложенной в ливневый сток подъезда дома, где он живет. При покушении чиновник получил легкие ранения.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.