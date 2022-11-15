09:51 15.11.2022 (обновлено: 11:17 15.11.2022)
В Мелитополе прогремел взрыв у жилого дома
В Мелитополе прогремел взрыв у жилого дома, есть пострадавший
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Один человек получил ранения при взрыве в Мелитополе Запорожской области, сообщили в администрации города.
"Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва", — говорится в сообщении.
Раненого доставили в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения.
Как заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, взрыв в Мелитополе — это теракт, за которым стоят украинские власти. Таким образом они хотят запугать мирное население и дестабилизировать ситуацию.
Это уже второй подрыв самодельного взрывного устройства в Мелитополе за последние дни. Так, 11 ноября замминистра региона по культуре, спорту и туризму Андрей Бойко пострадал от взрыва бомбы, заложенной в ливневой сток подъезда дома, где он живет. При покушении чиновник получил легкие ранения, открыто уголовное дело.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.