https://ria.ru/20221115/melitopol-1831525725.html

В Мелитополе прогремел взрыв у жилого дома

В Мелитополе прогремел взрыв у жилого дома - РИА Новости, 15.11.2022

В Мелитополе прогремел взрыв у жилого дома

Один человек получил ранения при взрыве в Мелитополе Запорожской области, сообщили в администрации города. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:51

2022-11-15T09:51

2022-11-15T11:17

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Один человек получил ранения при взрыве в Мелитополе Запорожской области, сообщили в администрации города.Раненого доставили в реанимационное отделение городской больницы. У него диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения.Как заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, взрыв в Мелитополе — это теракт, за которым стоят украинские власти. Таким образом они хотят запугать мирное население и дестабилизировать ситуацию.Это уже второй подрыв самодельного взрывного устройства в Мелитополе за последние дни. Так, 11 ноября замминистра региона по культуре, спорту и туризму Андрей Бойко пострадал от взрыва бомбы, заложенной в ливневой сток подъезда дома, где он живет. При покушении чиновник получил легкие ранения, открыто уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1830049413.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область