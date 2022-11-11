https://ria.ru/20221111/melitopol-1830771044.html

Взрывчатку при покушении на Бойко в Мелитополе заложили в ливневый сток

Взрывчатку при покушении на Бойко в Мелитополе заложили в ливневый сток - РИА Новости, 11.11.2022

Взрывчатку при покушении на Бойко в Мелитополе заложили в ливневый сток

Взрывное устройство, от которого пострадал замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрей Бойко, было заложено в ливневый сток подъезда... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:33

2022-11-11T13:33

2022-11-11T13:33

специальная военная операция на украине

происшествия

евгений балицкий

владимир рогов

мелитополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрывное устройство, от которого пострадал замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрей Бойко, было заложено в ливневый сток подъезда дома, где он проживает, сообщается в Telegram-канале СК РФ.В пятницу член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Мелитополе было совершено покушение на Бойко, он получил легкие ранения. По его словам, "самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома"."Взрывное устройство было заложено в ливневый сток около козырька подъезда дома в Мелитополе, в котором проживает Бойко. Он получил легкие ранения", - говорится в сообщении СК.Следователи в рамках расследования уголовного дела установят обстоятельства покушения на Бойко, установят причастных лиц.Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, устройство сработало, когда Бойко вышел из подъезда."Он жив, но получил легкую контузию. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В многоквартирном доме пострадал фасад здания, выбиты окна на этажах", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221110/melitopol-1830610537.html

https://ria.ru/20221111/boyko-1830682150.html

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происшествия, евгений балицкий, владимир рогов, мелитополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)