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Чернышенко спрогнозировал рост туристического потока по России зимой - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221207/turpotok-1836987237.html
Чернышенко спрогнозировал рост туристического потока по России зимой
Чернышенко спрогнозировал рост туристического потока по России зимой - РИА Новости, 07.12.2022
Чернышенко спрогнозировал рост туристического потока по России зимой
Туристический поток по России с декабря по март, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек, что на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:01
2022-12-07T16:01
туризм
дмитрий чернышенко
максим решетников
игорь левитин
москва
россия
санкт-петербург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Туристический поток по России с декабря по март, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек, что на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Внутренний туристический поток в зимний период - с декабря 2022 года по март 2023 года – по предварительным оценкам составит до 18 миллионов человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Мы фиксируем готовность большинства регионов и туристических кластеров к приему большого наплыва туристов", - сказал Чернышенко во время расширенного заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма, слова вице-премьера приводит его аппарат.Вице-премьер во время совещания поблагодарил Минэкономразвития и глав субъектов за активное развитие туристической сферы. "Сегодня это одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий. Наши граждане должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания", - добавил он.Чернышенко рассказал, что наиболее популярными направлениями для путешествий этой зимой будут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца. Среди горнолыжных курортов по-прежнему востребованными остаются Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, а также Хибины, Гора Белая, Горный воздух и Шерегеш. Вице-премьер отметил, что на новогодние праздники прогнозируется практически 100% загрузка.Помощник президента России Игорь Левитин, в свою очередь, заявил о необходимости провести мониторинг стоимости перелетов и проживания в гостиницах во время повышенного спроса. "Нам важно понимать и отслеживать, как поведет себя ценовая политика и не допустить необоснованного завышения цен, чтобы сохранить доступность и комфорт путешествий для россиян", - сказал он.Во время заседания министр экономического развития Максим Решетников доложил, что все запланированные для развития туризма средства, а это более 90 миллиардов рублей, на ближайшие три года предусмотрены законом о бюджете, и все обязательства будут выполнены. Среди ключевых приоритетов грантовая поддержка бизнеса, льготное кредитование для строительства и реконструкции отелей, софинансирование строительства и модернизация обеспечивающей инфраструктуры.
https://ria.ru/20221129/turpotok-1835036805.html
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дмитрий чернышенко, максим решетников, игорь левитин, москва, россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Игорь Левитин, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Новости - Туризм
16:01 07.12.2022
 
Чернышенко спрогнозировал рост туристического потока по России зимой

Чернышенко: турпоток по России зимой будет выше прошлогодних значений на восемь процентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Туристический поток по России с декабря по март, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек, что на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Внутренний туристический поток в зимний период - с декабря 2022 года по март 2023 года – по предварительным оценкам составит до 18 миллионов человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Мы фиксируем готовность большинства регионов и туристических кластеров к приему большого наплыва туристов", - сказал Чернышенко во время расширенного заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма, слова вице-премьера приводит его аппарат.
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Вице-премьер во время совещания поблагодарил Минэкономразвития и глав субъектов за активное развитие туристической сферы. "Сегодня это одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий. Наши граждане должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания", - добавил он.
Чернышенко рассказал, что наиболее популярными направлениями для путешествий этой зимой будут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца. Среди горнолыжных курортов по-прежнему востребованными остаются Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, а также Хибины, Гора Белая, Горный воздух и Шерегеш. Вице-премьер отметил, что на новогодние праздники прогнозируется практически 100% загрузка.
Помощник президента России Игорь Левитин, в свою очередь, заявил о необходимости провести мониторинг стоимости перелетов и проживания в гостиницах во время повышенного спроса. "Нам важно понимать и отслеживать, как поведет себя ценовая политика и не допустить необоснованного завышения цен, чтобы сохранить доступность и комфорт путешествий для россиян", - сказал он.
Во время заседания министр экономического развития Максим Решетников доложил, что все запланированные для развития туризма средства, а это более 90 миллиардов рублей, на ближайшие три года предусмотрены законом о бюджете, и все обязательства будут выполнены. Среди ключевых приоритетов грантовая поддержка бизнеса, льготное кредитование для строительства и реконструкции отелей, софинансирование строительства и модернизация обеспечивающей инфраструктуры.
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ТуризмДмитрий ЧернышенкоМаксим РешетниковИгорь ЛевитинМоскваРоссияСанкт-ПетербургМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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