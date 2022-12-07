https://ria.ru/20221207/turpotok-1836987237.html

Чернышенко спрогнозировал рост туристического потока по России зимой

Чернышенко спрогнозировал рост туристического потока по России зимой - РИА Новости, 07.12.2022

Чернышенко спрогнозировал рост туристического потока по России зимой

Туристический поток по России с декабря по март, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек, что на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:01

2022-12-07T16:01

2022-12-07T16:01

туризм

дмитрий чернышенко

максим решетников

игорь левитин

москва

россия

санкт-петербург

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Туристический поток по России с декабря по март, по предварительным оценкам, составит до 18 миллионов человек, что на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Внутренний туристический поток в зимний период - с декабря 2022 года по март 2023 года – по предварительным оценкам составит до 18 миллионов человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Мы фиксируем готовность большинства регионов и туристических кластеров к приему большого наплыва туристов", - сказал Чернышенко во время расширенного заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма, слова вице-премьера приводит его аппарат.Вице-премьер во время совещания поблагодарил Минэкономразвития и глав субъектов за активное развитие туристической сферы. "Сегодня это одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики. В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий. Наши граждане должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания", - добавил он.Чернышенко рассказал, что наиболее популярными направлениями для путешествий этой зимой будут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца. Среди горнолыжных курортов по-прежнему востребованными остаются Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, а также Хибины, Гора Белая, Горный воздух и Шерегеш. Вице-премьер отметил, что на новогодние праздники прогнозируется практически 100% загрузка.Помощник президента России Игорь Левитин, в свою очередь, заявил о необходимости провести мониторинг стоимости перелетов и проживания в гостиницах во время повышенного спроса. "Нам важно понимать и отслеживать, как поведет себя ценовая политика и не допустить необоснованного завышения цен, чтобы сохранить доступность и комфорт путешествий для россиян", - сказал он.Во время заседания министр экономического развития Максим Решетников доложил, что все запланированные для развития туризма средства, а это более 90 миллиардов рублей, на ближайшие три года предусмотрены законом о бюджете, и все обязательства будут выполнены. Среди ключевых приоритетов грантовая поддержка бизнеса, льготное кредитование для строительства и реконструкции отелей, софинансирование строительства и модернизация обеспечивающей инфраструктуры.

https://ria.ru/20221129/turpotok-1835036805.html

https://ria.ru/20221207/sochi-1836918578.html

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дмитрий чернышенко, максим решетников, игорь левитин, москва, россия, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм