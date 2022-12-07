20:10 07.12.2022 (обновлено: 22:38 07.12.2022)
Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций
Еврокомиссия включила в девятый пакет санкций против России почти 200 физлиц и организаций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому пакету санкций против России, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Согласно документу, в санкционные списки попадут:
- —три российских банка, в том числе полный запрет на транзакции в отношении Всероссийского банка развития регионов;
- —почти 200 физических лиц и организаций — среди них военные, предприятия ВПК, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, политические партии и главы регионов;
- —четыре российских телеканала.
Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести дополнительные ограничительные меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, а также запрет на новые инвестиции в последний из перечисленных.
ЕК призвала "лишить Москву доступа к дронам и беспилотникам" — запретить как прямой экспорт, так и в третьи страны, такие как Иран.
Помимо прочего, комиссия планирует ввести новые экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Речь идет об:
- —основных химических веществах;
- —нейротоксических веществах;
- —электронных и компьютерных компонентах, которые могут быть использованы в военных целях.
Теперь предложения по новому списку антироссийских санкций должны согласовать постоянные представители стран Евросоюза, а затем — окончательно утвердить министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
После начала российской спецоперации на Украине Европейский союз ввел против Москвы восемь пакетов санкций и сейчас готовится к обсуждению девятого. Некоторые государства хотят воспользоваться этим для внесения поправок, касающихся поставок продовольствия и удобрений, пишет газета Financial Times. В частности, речь идет о Германии и Франции.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.