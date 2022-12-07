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Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций
Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 07.12.2022
Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций
Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому пакету санкций против России, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T20:10
2022-12-07T22:38
экономика
россия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
всероссийский банк развития регионов
совет федерации рф
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому пакету санкций против России, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.Согласно документу, в санкционные списки попадут:Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести дополнительные ограничительные меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, а также запрет на новые инвестиции в последний из перечисленных.ЕК призвала "лишить Москву доступа к дронам и беспилотникам" — запретить как прямой экспорт, так и в третьи страны, такие как Иран.Помимо прочего, комиссия планирует ввести новые экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Речь идет об:Теперь предложения по новому списку антироссийских санкций должны согласовать постоянные представители стран Евросоюза, а затем — окончательно утвердить министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.После начала российской спецоперации на Украине Европейский союз ввел против Москвы восемь пакетов санкций и сейчас готовится к обсуждению девятого. Некоторые государства хотят воспользоваться этим для внесения поправок, касающихся поставок продовольствия и удобрений, пишет газета Financial Times. В частности, речь идет о Германии и Франции.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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экономика, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, всероссийский банк развития регионов, совет федерации рф, санкции в отношении россии, госдума рф, владимир путин
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Всероссийский банк развития регионов, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Владимир Путин
20:10 07.12.2022 (обновлено: 22:38 07.12.2022)
 
Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия включила в девятый пакет санкций против России почти 200 физлиц и организаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому пакету санкций против России, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Согласно документу, в санкционные списки попадут:
  • три российских банка, в том числе полный запрет на транзакции в отношении Всероссийского банка развития регионов;
  • почти 200 физических лиц и организаций — среди них военные, предприятия ВПК, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, политические партии и главы регионов;
  • четыре российских телеканала.
Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести дополнительные ограничительные меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, а также запрет на новые инвестиции в последний из перечисленных.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 10:59
МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС
ЕК призвала "лишить Москву доступа к дронам и беспилотникам" — запретить как прямой экспорт, так и в третьи страны, такие как Иран.
Помимо прочего, комиссия планирует ввести новые экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Речь идет об:
  • основных химических веществах;
  • нейротоксических веществах;
  • электронных и компьютерных компонентах, которые могут быть использованы в военных целях.
Теперь предложения по новому списку антироссийских санкций должны согласовать постоянные представители стран Евросоюза, а затем — окончательно утвердить министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 13:02
В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций
После начала российской спецоперации на Украине Европейский союз ввел против Москвы восемь пакетов санкций и сейчас готовится к обсуждению девятого. Некоторые государства хотят воспользоваться этим для внесения поправок, касающихся поставок продовольствия и удобрений, пишет газета Financial Times. В частности, речь идет о Германии и Франции.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенВсероссийский банк развития регионовСовет Федерации РФСанкции в отношении РоссииГосдума РФВладимир Путин
 
 
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