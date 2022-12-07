https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837067403.html

Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 07.12.2022

Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций

Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому пакету санкций против России, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T20:10

2022-12-07T20:10

2022-12-07T22:38

экономика

россия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

всероссийский банк развития регионов

совет федерации рф

санкции в отношении россии

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому пакету санкций против России, следует из заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.Согласно документу, в санкционные списки попадут:Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести дополнительные ограничительные меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, а также запрет на новые инвестиции в последний из перечисленных.ЕК призвала "лишить Москву доступа к дронам и беспилотникам" — запретить как прямой экспорт, так и в третьи страны, такие как Иран.Помимо прочего, комиссия планирует ввести новые экспортные ограничения, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Речь идет об:Теперь предложения по новому списку антироссийских санкций должны согласовать постоянные представители стран Евросоюза, а затем — окончательно утвердить министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.После начала российской спецоперации на Украине Европейский союз ввел против Москвы восемь пакетов санкций и сейчас готовится к обсуждению девятого. Некоторые государства хотят воспользоваться этим для внесения поправок, касающихся поставок продовольствия и удобрений, пишет газета Financial Times. В частности, речь идет о Германии и Франции.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность страны не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221207/sanktsii-1836883627.html

https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836382928.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, всероссийский банк развития регионов, совет федерации рф, санкции в отношении россии, госдума рф, владимир путин