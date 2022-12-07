https://ria.ru/20221207/proekt-1836731994.html

РИА Новости запустит проект к 80-летию освобождения советских территорий

РИА Новости запустит проект к 80-летию освобождения советских территорий - РИА Новости, 07.12.2022

РИА Новости запустит проект к 80-летию освобождения советских территорий

РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустит уникальный мультимедийный проект "Освобождение". Сочетая различные форматы и... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:00

2022-12-07T09:00

2022-12-07T09:09

миа "россия сегодня"

риа новости

роман карманов

наталья тюрина

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россия

ссср

совинформбюро

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустит уникальный мультимедийный проект "Освобождение". Сочетая различные форматы и инструменты новых медиа, "Освобождение" расскажет аудитории об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Именно в ходе этих событий произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне.Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов оценил важность проекта, отметив, что "“Освобождение” в современное время обладает не просто актуальностью. Это ответ на потребность всего общества знать правду об освобождении наших земель во время Великой Отечественной войны"."Проект охватит несколько городов России, пройдут яркие выставки, подключатся все институции, прежде всего краеведческие музеи и вузы, городские пространства. Часть мероприятий запланированы в новых российских регионах. И это отдельная смелость и серьезное решение команды проекта".В рамках проекта, приуроченного к 80-летию освобождения юго-западных регионов СССР от немецких захватчиков советскими войсками, будут проведены семь фотовыставок на площадках музеев и университетов Волгограда, Ростова-на-Дону, Луганска, Белгорода, Орла, Донецка и Мелитополя.Руководитель проекта, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина рассказала о целях, стоящих перед проектом "Освобождение", подчеркнув важность сохранения исторической памяти для молодого поколения.Важной частью проекта станет уникальный подкаст из 14 эпизодов. В них ведущие российские ученые расскажут о деталях и малоизвестных страницах истории боев на юго-западе Советского Союза, их влиянии на ход Второй мировой войны, уроках и выводах для современности. Для перехода на страницу с аудиоподкастом фотографии будут снабжены QR-кодами.Как отметил Генеральный директор Президентского фонда, в проекте будут "использованы востребованные аудиториями медиаформаты: фото, аудио и видео, которые реализуются в том числе инструментами новых медиа. В основе проекта лежит уникальный фотоархив “Совинформбюро” 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа “Россия сегодня”"."Важно, что команда провела исследования, в которых отобразилось желание видеть именно такой формат исторического рассказа", – подчеркнул Карманов.Каждая выставка будет оцифрована и опубликована на сайте РИА Новости в виде фотоленты, что обеспечит возможность ознакомления с экспонатами посетителям в других регионах. Запланировано также проведение нескольких видео-мостов с участниками проекта.Анонс проекта уже нашел отклик среди представителей научного сообщества и общественных организаций в регионах, где будут проведены выставки под эгидой "Освобождения".Директор Музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, рассказал, что для Волгограда "большая честь стать первым городом, где будет реализован проект “Освобождение” медиагруппы “Россия сегодня”".РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым российским СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.Президентский фонд культурных инициатив был создан по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, с которой он выступил 21 апреля 2021 года в послании Федеральному Собранию. Основная цель деятельности фонда — обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

https://ria.ru/20220906/terminal-1814716810.html

https://ria.ru/20220406/proekt-1782111363.html

волгоград

россия

ссср

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Алёна Пава

миа "россия сегодня", риа новости, роман карманов, наталья тюрина, волгоград, россия, ссср, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, алексей дементьев (директор музея-заповедника "сталинградская битва"), великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, освобождение 1943