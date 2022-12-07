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Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира - РИА Новости, 07.12.2022
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Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира
Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира - РИА Новости, 07.12.2022
Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей на планете владельцу французского производителя предметов... РИА Новости, 07.12.2022
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей на планете владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) LVMH Бернару Арно и его семье, согласно подсчетам Forbes.Согласно приведенной информации, состояние Маска теперь оценивается в 184,6 миллиарда долларов, в то время, как Арно и его семьи - 185,1 миллиарда долларов.Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet &amp; Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.
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илон маск, lvmh, forbes, бернар арно, в мире, париж, louis vuitton
Илон Маск, LVMH, Forbes, Бернар Арно, В мире, Париж, Louis Vuitton
19:01 07.12.2022 (обновлено: 19:24 07.12.2022)
 
Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира

Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира владельцу LVMH Арно

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей на планете владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) LVMH Бернару Арно и его семье, согласно подсчетам Forbes.
Согласно приведенной информации, состояние Маска теперь оценивается в 184,6 миллиарда долларов, в то время, как Арно и его семьи - 185,1 миллиарда долларов.
Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 14:44
Канье Уэст назвал Илона Маска межвидовым гибридом
 
Илон МаскLVMHForbesБернар АрноВ миреПарижLouis Vuitton
 
 
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