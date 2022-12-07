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Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира

Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира - РИА Новости, 07.12.2022

Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей на планете владельцу французского производителя предметов... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:01

2022-12-07T19:01

2022-12-07T19:24

илон маск

lvmh

forbes

бернар арно

в мире

париж

louis vuitton

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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей на планете владельцу французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) LVMH Бернару Арно и его семье, согласно подсчетам Forbes.Согласно приведенной информации, состояние Маска теперь оценивается в 184,6 миллиарда долларов, в то время, как Арно и его семьи - 185,1 миллиарда долларов.Французская LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и другими. Штаб-квартира расположена в Париже.

https://ria.ru/20221205/mask-1836419445.html

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илон маск, lvmh, forbes, бернар арно, в мире, париж, louis vuitton