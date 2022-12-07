Рейтинг@Mail.ru
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221207/kirkorov-1836958260.html
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи - РИА Новости, 07.12.2022
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи
Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую и отвезли на проверку в больницу, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:59
2022-12-07T14:59
шоубиз
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792345158_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_c8aecde622d18514ef2bd6a5b632e9a6.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую и отвезли на проверку в больницу, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. В 2022-м он отпраздновал свое 90-летие. В апреле артист уже попадал в реанимацию, тогда причиной госпитализации стали кашель и давление.
https://ria.ru/20220421/kirkorov-1784706317.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792345158_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_211cc547aa725c17ed3259eef7a2675f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров
Шоубиз, Филипп Киркоров
14:59 07.12.2022
 
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи

Отца Филиппа Киркорова Бедроса увезли в больницу на скорой помощи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПевец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую и отвезли на проверку в больницу, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
"Вызвали скорую, везут на проверку. Еще не госпитализировали, поэтому ничего пока сказать не могу", – сказала собеседница агентства.
Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. В 2022-м он отпраздновал свое 90-летие.
В апреле артист уже попадал в реанимацию, тогда причиной госпитализации стали кашель и давление.
Певец Бедрос Киркоров. Архив - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 14:59Культура
Бедрос Киркоров передаст картину в дар Музею Победы
 
ШоубизФилипп Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала