https://ria.ru/20221207/kirkorov-1836958260.html
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи - РИА Новости, 07.12.2022
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи
Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую и отвезли на проверку в больницу, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:59
2022-12-07T14:59
2022-12-07T14:59
шоубиз
филипп киркоров
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую и отвезли на проверку в больницу, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. В 2022-м он отпраздновал свое 90-летие. В апреле артист уже попадал в реанимацию, тогда причиной госпитализации стали кашель и давление.
https://ria.ru/20220421/kirkorov-1784706317.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров
Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи
Отца Филиппа Киркорова Бедроса увезли в больницу на скорой помощи