https://ria.ru/20221207/kirkorov-1836958260.html

Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи

Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи - РИА Новости, 07.12.2022

Бедроса Киркорова увезли в больницу на скорой помощи

Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую и отвезли на проверку в больницу, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:59

2022-12-07T14:59

2022-12-07T14:59

шоубиз

филипп киркоров

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Народному артисту России Бедросу Киркорову вызвали скорую и отвезли на проверку в больницу, сообщила РИА Новости представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. В 2022-м он отпраздновал свое 90-летие. В апреле артист уже попадал в реанимацию, тогда причиной госпитализации стали кашель и давление.

https://ria.ru/20220421/kirkorov-1784706317.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

филипп киркоров