16:06 08.04.2022 (обновлено: 17:22 08.04.2022)
Бедрос Киркоров попал в реанимацию
Бедрос Киркоров попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бедрос Киркоров попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
"Состояние тяжелое. Но профессор, врач-кардиохирург Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля. — Прим. ред.). Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что все обойдется. Верим в чудесное выздоровление и в лечащие руки великого доктора Ревишвили Амирана Шотаевича, директора института Вишневского", — сказала Успенская.
Бедрос родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1962-м приехал в Москву. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.