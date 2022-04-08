https://ria.ru/20220408/kirkorov-1782549004.html

Бедрос Киркоров попал в реанимацию

Бедрос Киркоров попал в реанимацию - РИА Новости, 08.04.2022

Бедрос Киркоров попал в реанимацию

Бедрос Киркоров попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:06

2022-04-08T16:06

2022-04-08T17:22

шоубиз

бедрос киркоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748739581_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c5ed1c29f25434c9b09ab8f82895edf9.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бедрос Киркоров попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. Бедрос родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1962-м приехал в Москву. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

https://ria.ru/20220401/kirkorov-1781241622.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

бедрос киркоров