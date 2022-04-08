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Бедрос Киркоров попал в реанимацию - РИА Новости, 08.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220408/kirkorov-1782549004.html
Бедрос Киркоров попал в реанимацию
Бедрос Киркоров попал в реанимацию - РИА Новости, 08.04.2022
Бедрос Киркоров попал в реанимацию
Бедрос Киркоров попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:06
2022-04-08T17:22
шоубиз
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бедрос Киркоров попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. Бедрос родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1962-м приехал в Москву. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
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бедрос киркоров
16:06 08.04.2022 (обновлено: 17:22 08.04.2022)
 
Бедрос Киркоров попал в реанимацию

Бедрос Киркоров попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров
Народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бедрос Киркоров попал в реанимацию с осложнениями после коронавируса, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

"Состояние тяжелое. Но профессор, врач-кардиохирург Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля. — Прим. ред.). Молимся, что придет благая весть по здоровью Бедроса, надеемся, что все обойдется. Верим в чудесное выздоровление и в лечащие руки великого доктора Ревишвили Амирана Шотаевича, директора института Вишневского", — сказала Успенская.

Бедрос родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1962-м приехал в Москву. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
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