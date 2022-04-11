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Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации - РИА Новости, 11.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220411/kirkorov-1782865151.html
Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации
Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации - РИА Новости, 11.04.2022
Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации
Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса. В комментарии телеканалу "Звезда" он рассказал, что попал в больницу по другой РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T11:22
2022-04-11T11:22
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
бедрос киркоров
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса. В комментарии телеканалу "Звезда" он рассказал, что попал в больницу по другой причине.Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в комментарии РИА Новости рассказала, что Бедрос находился в реанимации в тяжелом состоянии.Бедрос родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1962-м приехал в Москву. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
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знаменитости, шоу-бизнес, бедрос киркоров
11:22 11.04.2022
 
Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации

Бедрос Киркоров среди причин своей госпитализации назвал кашель и давление

© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкПевец Бедрос Киркоров. Архив
Певец Бедрос Киркоров. Архив - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виталий Безруких
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса. В комментарии телеканалу "Звезда" он рассказал, что попал в больницу по другой причине.

"Далеко от меня коронавирус ушел. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице - кашель, давление", – отметил артист.

Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в комментарии РИА Новости рассказала, что Бедрос находился в реанимации в тяжелом состоянии.

"Состояние тяжелое. Но профессор, врач-кардиохирург Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля. — Прим. ред.)", – отмечала Успенская.

Бедрос родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1962-м приехал в Москву. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.
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