Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации
Бедрос Киркоров среди причин своей госпитализации назвал кашель и давление
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса. В комментарии телеканалу "Звезда" он рассказал, что попал в больницу по другой причине.
"Далеко от меня коронавирус ушел. Никакого последствия коронавируса нет. Есть совсем другая причина, что я в больнице - кашель, давление", – отметил артист.
Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в комментарии РИА Новости рассказала, что Бедрос находился в реанимации в тяжелом состоянии.
"Состояние тяжелое. Но профессор, врач-кардиохирург Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Это случилось прямо в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля. — Прим. ред.)", – отмечала Успенская.
Бедрос родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1962-м приехал в Москву. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.