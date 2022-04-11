https://ria.ru/20220411/kirkorov-1782865151.html

Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации

Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации - РИА Новости, 11.04.2022

Бедрос Киркоров назвал причину своей госпитализации

Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса. В комментарии телеканалу "Звезда" он рассказал, что попал в больницу по другой РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:22

2022-04-11T11:22

2022-04-11T11:22

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации из-за коронавируса. В комментарии телеканалу "Звезда" он рассказал, что попал в больницу по другой причине.Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в комментарии РИА Новости рассказала, что Бедрос находился в реанимации в тяжелом состоянии.Бедрос родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1962-м приехал в Москву. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.

https://ria.ru/20220401/kirkorov-1781241622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, бедрос киркоров