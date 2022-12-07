https://ria.ru/20221207/dozhd-1836778645.html

Латвия выгнала телеканал "Дождь"* за недостаточную русофобию

Латвия выгнала телеканал "Дождь"* за недостаточную русофобию - РИА Новости, 07.12.2022

Латвия выгнала телеканал "Дождь"* за недостаточную русофобию

Инфоцыгане всей толпой прочь из Прибалтики кочуют. Короче говоря, Латвия попросила на выход телеканал "Дождь"*. Лицензия канала аннулирована, вещание в стране... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:00

2022-12-07T08:00

2022-12-07T08:57

медиавойны

авторы

тихон дзядко

виктор ерофеев

россия

латвия

рига

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99215/71/992157144_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_90e8a19bfcc7da13aaafaac73c7ac103.jpg

Инфоцыгане всей толпой прочь из Прибалтики кочуют. Короче говоря, Латвия попросила на выход телеканал "Дождь"*. Лицензия канала аннулирована, вещание в стране будет прекращено в ночь на 8 декабря — сообщил глава нацсовета по электронному вещанию Иварс Аболиньш.Позвольте, но это же тот самый канал, что врезался в память народную бессмертным вопросом: "Нужно ли было сдать Ленинград фашистам?" Переехав в Ригу, он продолжил свое дело — клеветал на нашу армию, поливал помоями Россию. Все вроде бы по красоте. Почему вдруг он стал представлять "угрозу национальной безопасности" маленькой Латвии, причем такую, что его пришлось срочно вышвырнуть из эфира?Поводом к расправе послужила одна единственная фраза ведущего Алексея Коростелева. "Мы надеемся, что многим военнослужащим <...> мы смогли помочь, — сказал он в прямом эфире. — Например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Из контекста понятно: Коростелев имел в виду, что канал "Дождь" неутомимо хает мобилизацию в России, однако это привлекает внимание общественности к проблемам мобилизованных и помогает им, по его мнению, добиваться лучших условий. Вот, собственно, и все.Эту фразу, однако, услышали на Украине — и что же тут началось. "Дождь" немедленно признали "пособником оккупантов" и призвали "раздавить гадину". Боевые укроботы набежали на телеканал в соцсетях и принялись его нещадно травить. СМИ бывшей УССР целыми днями искали компромат в деятельности "Дождя" и таки нашли. В одном из эфиров на экране была карта, где Крым был обозначен российским. Ну, собственно, дальше ехать было некуда.Шеф "Дождя" Тихон Дзядко** перепугался и тут же уволил ведущего Коростелева. Потом выступил с многословными извинениями, покланялся латвийским властям. Заставил извиниться Коростелева, а заодно и других подчиненных. Коллектив каялся как не в себя. Но ничего уже не могло спасти тонущий "Дождь".Сначала им влепили штраф за карту Крыма. Чуть позже аннулировали лицензию. Если уж что и смогли отстроить в бывшей Латвийской Социалистической Республике, так это цензуру. Она реально работает. Теперь "Дождь" не сможет поливать помоями Россию в латвийском телеэфире — только на ютьюбе. Вот незадача-то.Интересно, что показательная расправа над антироссийским каналом шла под одобрительный гвалт антироссийской тусовки. Эмигранты травили Дзядко и Ко едва ли не хлеще, чем украинцы. "Сами виноваты" — таков был общий глас.Про наших либералов за границей когда-нибудь, наверное, напишут роман типа "Эмигрантов" Алексея Толстого. Только это будет не романтическая детективная история, а черный фарс. Основным сюжетом его будет социальное и нравственное падение. Можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущий ручей и постсоветского либерала, пробивающего все новое и новое дно.В истории с "Дождем" предельно некрасиво выглядят все. И профессиональные лжецы, делающие вид, что они "против войны", а на деле кричащие нон-стоп: "Рус, сдавайся!" И их прибалтийские опекуны, изображающие из себя европейцев и устроившие у себя натуральный информационный гулаг, куда не проскочит даже намек на альтернативную точку зрения. Ладно, ребята запретили у себя российские каналы — это хоть как-то объяснимо с точки зрения инфовойны. Но теперь вот публично высекли "Дождь" — буквально за пару слов.Отдельно вызывает изумление либеральная тусовка, все эти друзья и знакомые Дзядко, которые даже не подумали вступиться за товарища, а стали, радостно хихикая, валить "Дождь", стараясь угодить боевым украинцам. Украинцы при этом ворчали, что те недостаточно стараются.Путь к этому позору начался не вчера. Возникновением своим наша либеральная тусовочка обязана тому, что при крушении Советского Союза значительная часть культтусовки, их детей, жен, любовниц и любовников осталась без начальства. Перенести это им не было никакой возможности. Для своего существования этим организмам жизненно необходим был хозяин. И пока большая часть постсоветского народа изумленно наслаждалась свободой и осваивала мир, эти ребята искали себе хозяев.Довольно быстро они их нашли. Американцы, уверовав в свою победу в холодной войне, попытались проделать с Россией то же самое, что проделали с Германией. Насадить культ коллективной вины, заставить в режиме нон-стоп платить и каяться.Для такого надо было взять под контроль СМИ и образование. Тут-то и подвернулась каста советских мажоров, оставшихся без блата и покровительства. Они с радостью образовали из себя некое подобие колониальной элиты. Все эти "Эхо Москвы", "Дождь" и прочие конторы понесли народу знание о том, что он плох, ничтожен и должен вечно валяться в пыли под ногами белых господ, тайный доступ к которым имеют только отечественные либералы, имя же им легион.Однако в других постсоветских странах и республиках в это время нарастали свои колониальные элиты. Они были моложе, бодрее, свежее. Им удалось влегкую растолкать своих ленивых и тяжелодумных конкурентов из Москвы. И вот представители московской колониальной знати оказались в странном и унизительном положении. Чтобы приникнуть к живительным сосцам демпартии и Госдепа, им приходилось толкаться в очереди с какими-то поляками, литовцами, грузинами, латышами — да сколько же их там?А в последнее время живительные сосцы были вообще приватизированы украинцами. Они стали смотрящими над всеми постсоветскими полицаями. Тот же Дзядко, как видно из биографии, уже успел поработать на украинский телеканал, однако удивительно быстро оттуда исчез: видно, не удалось как следует прогнуться под украинское начальство.Все это довольно унизительно, конечно. И для московского барина-интеллектуала получать волчий билет из рук рижского коллеги Иварса Аболиньша, конечно, нелегко. Невольно закрадывается мысль, что если бы Советский Союз сохранился, то Дзядко руководил бы сейчас отделом газеты "Правда", а журналист Аболиньш писал бы для него из Риги репортажи и смотрел бы как на господа бога. А сейчас привычная иерархия перевернулась с ног на голову.Пряников сладких не хватает на всех — от этого тусовка теряет разум и бешено грызется за каждый кусочек. По уму, им следовало бы продемонстрировать солидарность с "Дождем" — но нет, какое там, всем страшно, все обозлены, никто ничего не понимает, ясно лишь, что дальше будет хуже. И вот они поедом едят друг друга и, продав свою родину, не знают, что же еще продать, лишь бы еще день продержаться.Странно, что все вот это, шевелящееся и бормочущее в соцсетях, называло — да и называет себя — российской интеллигенцией. Я смотрю видео с очередной эмигрантской тусовки. Там какой-то дед шамкает: "Украинцы говорят, зачем нам нужен Пушкин? Я думаю: так они же правы… Правильно, чего же отравляться, когда ты понимаешь, что подыгрываешь злу..."Присматриваюсь — ба, да это же Виктор Ерофеев. Этот человек на полном серьезе называет себя писателем. "Зиночка, ты сейчас умрешь": он называет себя русским писателем.Хотелось бы пояснить впечатлительным молодым людям, которые легко ведутся на все эти заходы либеральной тусовочки. Нет, это не русская интеллигенция. Русская интеллигенция сейчас занята другим. Она спасает Донбасс, собирает деньги на коптеры, учит, лечит, сражается, делает то, что веками делали русские интеллигенты — от Грибоедова до Симонова, от Льва Толстого до Алексея Толстого.А вот то, что там оплевывает друг друга в соцсетях, матерится, юродствует, издевается над погибшими, — это не мозг нации. Это другое.Конечно, тут возникают и вопросы, так сказать, к Фемиде. Все эти деятели, работающие на "Дожде", по факту являются гражданами России. При этом они откровенно играют на стороне врага: клевещут на нашу армию, лгут о ходе СВО, дезинформируют, спекулируют на проблемах. Что вот с этим делать?Вопрос этот, однако, не так прост, как кажется. Тот же Дзядко — представитель знатного и разветвленного влиятельного московского семейства, любимое дитя нашего, так сказать, глубинного государства.Представители семейства Дзядко под разными фамилиями фигурируют на разных этапах нашей истории. И на каждом этапе они умудрялись одновременно занимать высокие посты и разваливать государство, которое, казалось, дало им все льготы и преференции. Это особый талант, конечно, нужен.По мне, так уголовное преследование, скорее, создаст таким деятелям ореол мучеников. Стоит ли это делать? Может, пусть дальше дерутся между собой, предают, гадят друг другу? Посмотрим во всей красе на тех, кто имел наглость назначить себя совестью нации.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836629543.html

https://ria.ru/20221206/litsenziya-1836740601.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836656059.html

https://ria.ru/20220822/final-1811183674.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836647810.html

https://ria.ru/20221128/front-1834601038.html

https://ria.ru/20220531/liberaly-1791830210.html

россия

латвия

рига

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

авторы, тихон дзядко, виктор ерофеев, россия, латвия, рига, государственный департамент сша, санкции в отношении россии, медиа, цензура, дождь (телеканал), дождь (медиахолдинг), прибалтика