https://ria.ru/20221206/dozhd-1836577353.html

В Латвии нацсовет по СМИ аннулировал лицензию телеканала "Дождь"*

В Латвии нацсовет по СМИ аннулировал лицензию телеканала "Дождь"* - РИА Новости, 06.12.2022

В Латвии нацсовет по СМИ аннулировал лицензию телеканала "Дождь"*

Латвия аннулировала лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*, заявил в Twitter глава Национального совета по СМИ Иварс Аболиньш. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:28

2022-12-06T10:28

2022-12-06T15:08

латвия

в мире

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Латвия аннулировала лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*, заявил в Twitter глава Национального совета по СМИ Иварс Аболиньш."В связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку Национальный совет по СМИ сегодня утром принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь", — написал он.По словам Аболиньша, вещание телеканала прекратится 8 декабря."Национальный совет по СМИ убедился, что руководство телеканала не понимает и не осознает суть и серьезность ни каждого отдельного нарушения, ни их в совокупности", — добавил глава Нацсовета, подчеркнув, что "законы Латвии должен соблюдать и уважать каждый".На прошлой неделе латвийские власти оштрафовали "Дождь" на десять тысяч евро за демонстрацию в эфире карты, на которой Крым отмечен как российская территория, и за слова "наша армия" в отношении российских вооруженных сил. Тогда Аболиньш пригрозил, что следующее нарушение будет стоит телеканалу лицензии.Таким нарушением стали слова ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным. Руководство телеканала заявило о недопустимости формулировок, которые "могут зародить сомнение" в его позиции, и уволило Коростелева, но это не помогло "Дождю" сохранить лицензию.Кроме того, министр обороны Артис Пабрикс настаивал на отзыве у сотрудников телеканала разрешения на пребывание в Латвии, чтобы они вернулись в Россию.В августе прошлого года Минюст России включил "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. По информации источника РИА Новости, с 2016 года телеканал получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. А с 1 марта этого года Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам канала за целенаправленное размещение на систематической основе фейков о военной спецоперации на Украине.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221202/dozhd-1835988552.html

https://ria.ru/20221202/zhurnalistika-1835927238.html

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латвия, в мире, дождь (телеканал)