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В Латвии выступили за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране - РИА Новости, 06.12.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836633539.html
В Латвии выступили за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране
В Латвии выступили за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране - РИА Новости, 06.12.2022
В Латвии выступили за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране
Глава национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш выступил за блокировку Youtube-канала телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) на территории... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:04
2022-12-06T13:30
медиавойны
латвия
в мире
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш выступил за блокировку Youtube-канала телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) на территории Латвии и напомнил, что на территории России блокировки нет.Ранее во вторник Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в Латвии телеканала "Дождь"* с 8 декабря. Телеканал "Дождь"*, комментируя в свою очередь в Telegram-канале это решение, заявил, что канал считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в их адрес и продолжит работать и "останется на YouTube"."Учитывая, что "Дождь"* вещает не только на телевидении, но и в Youtube, национальный совет по СМИ будет просить поставить геоблокировку на канал "Дождя"*, чтобы его содержание не было доступно в Латвии. В России они могут свободно вещать в интернете, по поводу чего звучало беспокойство", - приводит слова Аболиньша агентство LETA.Аболиньш также добавил, что на решение аннулировать лицензию на вещание телеканала повлияла информация, полученная от латвийской службы госбезопасности, содержание которой он не раскрыл. Решение национального совета по СМИ может быть обжаловано.Ранее Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. Тогда он сказал, что лицензию телеканала в стране аннулируют после следующего нарушения.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836613553.html
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латвия, в мире, дождь (телеканал)
Медиавойны, Латвия, В мире, Дождь (телеканал)
13:04 06.12.2022 (обновлено: 13:30 06.12.2022)
 
В Латвии выступили за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране

Глава нацсовета по СМИ Аболиньш предложил заблокировать в Латвии YouTube-канал "Дождя"

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом)
Логотип телеканала Дождь (признан в России СМИ-иноагентом) - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Логотип телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш выступил за блокировку Youtube-канала телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) на территории Латвии и напомнил, что на территории России блокировки нет.
Ранее во вторник Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в Латвии телеканала "Дождь"* с 8 декабря. Телеканал "Дождь"*, комментируя в свою очередь в Telegram-канале это решение, заявил, что канал считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в их адрес и продолжит работать и "останется на YouTube".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:43Медиавойны
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
"Учитывая, что "Дождь"* вещает не только на телевидении, но и в Youtube, национальный совет по СМИ будет просить поставить геоблокировку на канал "Дождя"*, чтобы его содержание не было доступно в Латвии. В России они могут свободно вещать в интернете, по поводу чего звучало беспокойство", - приводит слова Аболиньша агентство LETA.
Аболиньш также добавил, что на решение аннулировать лицензию на вещание телеканала повлияла информация, полученная от латвийской службы госбезопасности, содержание которой он не раскрыл. Решение национального совета по СМИ может быть обжаловано.
Ранее Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. Тогда он сказал, что лицензию телеканала в стране аннулируют после следующего нарушения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:16Медиавойны
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"*
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:23
Ведущего телеканала "Дождь"* уволили после слов о помощи российским военным
 
МедиавойныЛатвияВ миреДождь (телеканал)
 
 
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