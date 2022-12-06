https://ria.ru/20221206/dozhd-1836633539.html

В Латвии выступили за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране

В Латвии выступили за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране - РИА Новости, 06.12.2022

В Латвии выступили за блокировку YouTube-канала "Дождя"* в стране

Глава национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш выступил за блокировку Youtube-канала телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) на территории... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:04

2022-12-06T13:04

2022-12-06T13:30

медиавойны

латвия

в мире

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш выступил за блокировку Youtube-канала телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом) на территории Латвии и напомнил, что на территории России блокировки нет.Ранее во вторник Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в Латвии телеканала "Дождь"* с 8 декабря. Телеканал "Дождь"*, комментируя в свою очередь в Telegram-канале это решение, заявил, что канал считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в их адрес и продолжит работать и "останется на YouTube"."Учитывая, что "Дождь"* вещает не только на телевидении, но и в Youtube, национальный совет по СМИ будет просить поставить геоблокировку на канал "Дождя"*, чтобы его содержание не было доступно в Латвии. В России они могут свободно вещать в интернете, по поводу чего звучало беспокойство", - приводит слова Аболиньша агентство LETA.Аболиньш также добавил, что на решение аннулировать лицензию на вещание телеканала повлияла информация, полученная от латвийской службы госбезопасности, содержание которой он не раскрыл. Решение национального совета по СМИ может быть обжаловано.Ранее Аболиньш сообщил, что работающий в стране телеканал "Дождь"* оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе РФ. Тогда он сказал, что лицензию телеканала в стране аннулируют после следующего нарушения.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836613553.html

https://ria.ru/20221202/zhurnalistika-1835927238.html

латвия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

латвия, в мире, дождь (телеканал)