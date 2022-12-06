https://ria.ru/20221206/zarplata-1836688102.html

В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина

В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина - РИА Новости, 06.12.2022

В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина

Разрыв в заработной плате мужчин и женщин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне, сейчас он составляет 28%, также сохраняются барьеры в женской... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:14

2022-12-06T15:14

2022-12-06T15:14

общество

ольга баталина

россия

совет федерации рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820302459_0:184:3141:1951_1920x0_80_0_0_c50749ee9209747f73cd7f73935d4377.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разрыв в заработной плате мужчин и женщин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне, сейчас он составляет 28%, также сохраняются барьеры в женской занятости, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне - почти 28%. Сохраняются и барьеры в женской занятости, когда женщины владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения", - сказала Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.Она добавила, что в связи с этим в рамках совета Евразийского женского форума развиваются в том числе различные программы развития женского лидерства, включая образовательные проекты."И мы видим, как за пять лет расширена практика обеспечения компаниями равенства на корпоративном уровне. Сегодня в ведущих компаниях проводится внутренний аудит распределения заработной платы и премий с целью соблюдения принципа "равная плата за труд, равные сложности и интенсивности". Предусмотрена программа психологической поддержки женщин при выходе на работу после отпуска по уходу за ребенком, программы профессионального развития", - добавила замминистра.По ее словам, в России традиционно высокая доля женщин-предпринимательниц - порядка 40%, за последние годы также выросло количество женщин на руководящих должностях, общая доля женщин-руководительниц сохраняется на уровне порядка 20%, в мире этот показатель составляет порядка 4,4%.

https://ria.ru/20221130/zarplata-1835377143.html

https://ria.ru/20221130/indeksatsiya-1835277846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга баталина, россия, совет федерации рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)