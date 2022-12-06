В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина
Баталина: разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, но он по прежнему высокий
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПервый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разрыв в заработной плате мужчин и женщин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне, сейчас он составляет 28%, также сохраняются барьеры в женской занятости, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне - почти 28%. Сохраняются и барьеры в женской занятости, когда женщины владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения", - сказала Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.
Она добавила, что в связи с этим в рамках совета Евразийского женского форума развиваются в том числе различные программы развития женского лидерства, включая образовательные проекты.
"И мы видим, как за пять лет расширена практика обеспечения компаниями равенства на корпоративном уровне. Сегодня в ведущих компаниях проводится внутренний аудит распределения заработной платы и премий с целью соблюдения принципа "равная плата за труд, равные сложности и интенсивности". Предусмотрена программа психологической поддержки женщин при выходе на работу после отпуска по уходу за ребенком, программы профессионального развития", - добавила замминистра.
По ее словам, в России традиционно высокая доля женщин-предпринимательниц - порядка 40%, за последние годы также выросло количество женщин на руководящих должностях, общая доля женщин-руководительниц сохраняется на уровне порядка 20%, в мире этот показатель составляет порядка 4,4%.
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