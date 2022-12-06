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В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина - РИА Новости, 06.12.2022
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В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина
В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина - РИА Новости, 06.12.2022
В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина
Разрыв в заработной плате мужчин и женщин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне, сейчас он составляет 28%, также сохраняются барьеры в женской... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:14
2022-12-06T15:14
общество
ольга баталина
россия
совет федерации рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разрыв в заработной плате мужчин и женщин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне, сейчас он составляет 28%, также сохраняются барьеры в женской занятости, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне - почти 28%. Сохраняются и барьеры в женской занятости, когда женщины владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения", - сказала Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.Она добавила, что в связи с этим в рамках совета Евразийского женского форума развиваются в том числе различные программы развития женского лидерства, включая образовательные проекты."И мы видим, как за пять лет расширена практика обеспечения компаниями равенства на корпоративном уровне. Сегодня в ведущих компаниях проводится внутренний аудит распределения заработной платы и премий с целью соблюдения принципа "равная плата за труд, равные сложности и интенсивности". Предусмотрена программа психологической поддержки женщин при выходе на работу после отпуска по уходу за ребенком, программы профессионального развития", - добавила замминистра.По ее словам, в России традиционно высокая доля женщин-предпринимательниц - порядка 40%, за последние годы также выросло количество женщин на руководящих должностях, общая доля женщин-руководительниц сохраняется на уровне порядка 20%, в мире этот показатель составляет порядка 4,4%.
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общество, ольга баталина, россия, совет федерации рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Ольга Баталина, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
15:14 06.12.2022
 
В России сокращается разрыв в зарплате мужчин и женщин, заявила Баталина

Баталина: разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, но он по прежнему высокий

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПервый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Разрыв в заработной плате мужчин и женщин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне, сейчас он составляет 28%, также сохраняются барьеры в женской занятости, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Разрыв в заработной плате женщин и мужчин сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне - почти 28%. Сохраняются и барьеры в женской занятости, когда женщины владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами, но не получают достаточного продвижения", - сказала Баталина на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.
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Она добавила, что в связи с этим в рамках совета Евразийского женского форума развиваются в том числе различные программы развития женского лидерства, включая образовательные проекты.
"И мы видим, как за пять лет расширена практика обеспечения компаниями равенства на корпоративном уровне. Сегодня в ведущих компаниях проводится внутренний аудит распределения заработной платы и премий с целью соблюдения принципа "равная плата за труд, равные сложности и интенсивности". Предусмотрена программа психологической поддержки женщин при выходе на работу после отпуска по уходу за ребенком, программы профессионального развития", - добавила замминистра.
По ее словам, в России традиционно высокая доля женщин-предпринимательниц - порядка 40%, за последние годы также выросло количество женщин на руководящих должностях, общая доля женщин-руководительниц сохраняется на уровне порядка 20%, в мире этот показатель составляет порядка 4,4%.
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ОбществоОльга БаталинаРоссияСовет Федерации РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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