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Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС

Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.12.2022

Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС

Киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, только за последние две недели... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:45

2022-12-06T12:45

2022-12-06T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

вооруженные силы украины

сергей шойгу

украина

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, только за последние две недели украинские военные выпустили по станции 33 крупнокалиберных снаряда, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ."Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда", - отметил министр обороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская аэс, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)