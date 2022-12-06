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Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/zaes-1836625821.html
Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС
Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС - РИА Новости, 06.12.2022
Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС
Киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, только за последние две недели... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:45
2022-12-06T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
вооруженные силы украины
сергей шойгу
украина
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, только за последние две недели украинские военные выпустили по станции 33 крупнокалиберных снаряда, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ."Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда", - отметил министр обороны.
украина
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безопасность, запорожская аэс, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Украина, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:45 06.12.2022
 
Шойгу рассказал, зачем украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС

Шойгу: Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, обстреливая ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПоврежденное здание 5-го энергоблока ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ
Поврежденное здание 5-го энергоблока ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поврежденное здание 5-го энергоблока ЗАЭС после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, только за последние две недели украинские военные выпустили по станции 33 крупнокалиберных снаряда, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда", - отметил министр обороны.
Обстрелы Запорожской АЭС
09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуУкраинаЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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