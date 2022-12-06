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ПВО перехватывает большинство снарядов, которыми Киев бьет по ЗАЭС
ПВО перехватывает большинство снарядов, которыми Киев бьет по ЗАЭС - РИА Новости, 06.12.2022
ПВО перехватывает большинство снарядов, которыми Киев бьет по ЗАЭС
Российская ПВО перехватывает большую часть снарядов, которые киевский режим выпускает по Запорожской АЭС, но некоторые из них все же поражают объекты, влияющие... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:41
2022-12-06T12:41
2022-12-06T12:42
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
запорожская аэс
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская ПВО перехватывает большую часть снарядов, которые киевский режим выпускает по Запорожской АЭС, но некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, отметил Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ."Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм", - отметил министр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, запорожская аэс, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Запорожская АЭС, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:41 06.12.2022 (обновлено: 12:42 06.12.2022)
ПВО перехватывает большинство снарядов, которыми Киев бьет по ЗАЭС
Шойгу: ПВО перехватывает большинство снарядов, которыми Киев бьет по Запорожской АЭС
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская ПВО перехватывает большую часть снарядов, которые киевский режим выпускает по Запорожской АЭС, но некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, отметил Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм", - отметил министр.