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Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми - РИА Новости, 06.12.2022

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми

При разборе завалов обрушившегося дома в Нижневартовске нашли тело еще одного погибшего, таким образом, число жертв ЧП возросло до восьми, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:12

2022-12-06T10:12

2022-12-06T10:27

нижневартовск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. При разборе завалов обрушившегося дома в Нижневартовске нашли тело еще одного погибшего, таким образом, число жертв ЧП возросло до восьми, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Обнаружено еще одно тело. Проводятся мероприятия по установлению личности", — сказал собеседник агентства.Бытовой газ взорвался 4 декабря в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде.Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В городе действует режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нижневартовск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске, ханты-мансийский автономный округ