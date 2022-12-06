https://ria.ru/20221206/vzryv-1836551156.html

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до семи

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до семи - РИА Новости, 06.12.2022

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до семи

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при разборе завалов обрушившегося из-за взрыва газа жилого дома в Нижневартовске, таким образом, число жертв... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T05:53

2022-12-06T05:53

2022-12-06T07:59

происшествия

жилье

александр куренков (мчс)

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при разборе завалов обрушившегося из-за взрыва газа жилого дома в Нижневартовске, таким образом, число жертв возросло до семи, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Югре."В 5.54 (3.54 мск) поступило сообщение, предварительно, нашли тело человека. На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия. После этого разбор завалов будет продолжен", — сказал собеседник агентства.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде.По данным МЧС, пострадали 15 человек, пять госпитализированы. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

нижневартовск

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происшествия, жилье, александр куренков (мчс), нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске