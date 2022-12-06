https://ria.ru/20221206/vsu-1836569054.html
В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР
В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022
В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР
Украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:47
2022-12-06T09:47
2022-12-06T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей марочко
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. Украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он уточнил, что информация о подобных действиях украинских командиров приходит с Артемовского, Северского, Кременского и Сватовского направлений, где идут активные боевые действия. Он уточнил, что ранее о нескольких таких случаях стало известно от военнопленных, но позже такая информация перестала поступать.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220614/rasstrel-1795145782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, андрей марочко, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Марочко, Народная милиция ЛНР
09:47 06.12.2022 (обновлено: 10:15 06.12.2022)
В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев вернул практику расстрелов военных за неповиновение приказам