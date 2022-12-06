https://ria.ru/20221206/vsu-1836569054.html

В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР

В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 06.12.2022

В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР

Украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:47

2022-12-06T09:47

2022-12-06T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей марочко

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. Украинское командование вернуло практику расстрелов военнослужащих за неповиновение приказам, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Он уточнил, что информация о подобных действиях украинских командиров приходит с Артемовского, Северского, Кременского и Сватовского направлений, где идут активные боевые действия. Он уточнил, что ранее о нескольких таких случаях стало известно от военнопленных, но позже такая информация перестала поступать.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220614/rasstrel-1795145782.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей марочко, народная милиция лнр