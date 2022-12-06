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Не только нефть за юани: Си Цзиньпин едет в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 06.12.2022
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Не только нефть за юани: Си Цзиньпин едет в Саудовскую Аравию
Не только нефть за юани: Си Цзиньпин едет в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 06.12.2022
Не только нефть за юани: Си Цзиньпин едет в Саудовскую Аравию
Завтра состоится визит китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию — далеко не рядовое событие даже для нашего бурного времени. Председатель КНР не... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:00
2022-12-06T09:41
авторы
си цзиньпин
цены на нефть
китай
россия
пекин
лига арабских государств
саудовская аравия
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Завтра состоится визит китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию — далеко не рядовое событие даже для нашего бурного времени. Председатель КНР не впервые приезжает в Эр-Рияд, так что дело тут не в уникальности поездки, а в том, что она символизирует новый этап строительства несущих конструкций будущего миропорядка.Раньше на Западе визит Си описывали бы в терминах "крупнейшая фабрика планеты" и "крупнейший продавец нефти", но даже в 2016-м, когда проходил предыдущий визит председателя, это уже не объясняло суть отношений двух стран. А сейчас содержание происходящего и вовсе невозможно понять через призму двусторонних отношений, да и вообще экономики. Да, саудиты по-прежнему крупнейшие поставщики нефти в Китай, а Поднебесная — главный покупатель саудовской нефти, но это лишь часть пазла.В Эр-Рияде Си проведет три саммита: кроме собственно китайско-саудовского, еще и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также первый в истории китайско-арабский саммит (Лига арабских государств). То есть речь идет не просто об отношениях с лидером арабов (саудитов), а о будущем связей со всем полумиллиардным арабским миром.Отношения с арабами у Китая в чем-то похожи на отношения нашей страны с Ближним Востоком: в 50-80-е годы Пекин, как и Москва, поддерживал светские социалистически ориентированные режимы от Алжира до Йемена, а монархии Залива смотрели на китайских коммунистов как на революционеров, готовых поддержать любую смуту в их государствах. Но уже с начала 90-х все стало меняться — и теперь Пекин имеет тесные связи с абсолютным большинством из 22 стран Лиги арабских государств независимо от их политического строя и идеологической направленности. Огромные внешнеторговые обороты дополняются китайским интересом к инфраструктурным объектам, а за нефть Китай уже может предложить не только высокую цену, но и передовые технологии, включая военные.При этом Пекин, как и Москва, углубляет стратегические отношения с Ираном — историческим соперником арабов и их конкурентом по влиянию на исламский мир. Англосаксы изображают Иран как угрозу для всего арабского мира, чтобы и дальше разделять и властвовать на Ближнем Востоке, но ни Россия, ни Китай не хотят выбирать между арабами и персами. Напротив, Пекин и Москва заинтересованы в примирении между соседями по Заливу — и укрепление позиций Китая и России в регионе может со временем изменить всю местную архитектуру безопасности.Сейчас ее ключевым элементом остается зависимость стран Залива от США: американские базы и поставки оружия делают Штаты гарантом безопасности аравийских монархий, но в случае снятия мифической иранской угрозы останется лишь арабо-иранское соперничество (имеющее форму суннито-шиитского), которое вполне можно поставить в рамки многосторонних соглашений по региональной безопасности (выстроив систему сдержек-противовесов). Этот процесс будет непростым, но постепенный уход США из региона и неуклонное усиление позиций Китая и России делают его вполне реалистичным.А более-менее стабильный и самостоятельный Ближний Восток нужен не только самим арабам, но и остальному миру. Потому что уменьшение зависимости от внешних игроков (а Китай и Россия не претендуют на то, чтобы взять на себя в регионе роль "новых англосаксов") откроет для арабского мира путь к единству — не политическому, о котором мечтали поколения арабских националистов и социалистов, а хотя бы экономическому. Внутрирегиональная интеграция на уровне ЛАГ не только создаст полумиллиардный рынок — с общими языком и религией, с общим или родственным народом, — но и вернет арабам роль одного из ключевых народов мировой истории. Более того, арабский мир имеет огромное влияние не только на полуторамиллиардный исламский мир, но и на всю Африку — самый быстрорастущий континент, чье население перевалило за миллиард.Сохранение внутриарабской разобщенности на руку Западу, но не в интересах Китая и России, для которых сильный и независимый арабский мир может быть важнейшим союзником в создании нового — постзападного, постанглосаксонского — миропорядка.Старые традиционалистские цивилизации, такие как китайская и арабская, будут в числе его главных строителей — именно поэтому визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию так нервирует атлантистов. А не просто потому, что саудиты будут продавать свою нефть китайцам за юани вместо долларов.
https://ria.ru/20221121/opek-1833204982.html
https://ria.ru/20221129/neft-1834941987.html
https://ria.ru/20221205/neft-1836505492.html
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пекин
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авторы, си цзиньпин, цены на нефть, китай, россия, пекин, лига арабских государств, саудовская аравия
Авторы, Си Цзиньпин, Цены на нефть, Китай, Россия, Пекин, Лига арабских государств, Саудовская Аравия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
08:00 06.12.2022 (обновлено: 09:41 06.12.2022)
 

Не только нефть за юани: Си Цзиньпин едет в Саудовскую Аравию

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин на экране трансляции в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин на экране трансляции в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин на экране трансляции в Пекине. Архивное фото
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Завтра состоится визит китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию — далеко не рядовое событие даже для нашего бурного времени. Председатель КНР не впервые приезжает в Эр-Рияд, так что дело тут не в уникальности поездки, а в том, что она символизирует новый этап строительства несущих конструкций будущего миропорядка.
Раньше на Западе визит Си описывали бы в терминах "крупнейшая фабрика планеты" и "крупнейший продавец нефти", но даже в 2016-м, когда проходил предыдущий визит председателя, это уже не объясняло суть отношений двух стран. А сейчас содержание происходящего и вовсе невозможно понять через призму двусторонних отношений, да и вообще экономики. Да, саудиты по-прежнему крупнейшие поставщики нефти в Китай, а Поднебесная — главный покупатель саудовской нефти, но это лишь часть пазла.
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В Эр-Рияде Си проведет три саммита: кроме собственно китайско-саудовского, еще и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также первый в истории китайско-арабский саммит (Лига арабских государств). То есть речь идет не просто об отношениях с лидером арабов (саудитов), а о будущем связей со всем полумиллиардным арабским миром.
Отношения с арабами у Китая в чем-то похожи на отношения нашей страны с Ближним Востоком: в 50-80-е годы Пекин, как и Москва, поддерживал светские социалистически ориентированные режимы от Алжира до Йемена, а монархии Залива смотрели на китайских коммунистов как на революционеров, готовых поддержать любую смуту в их государствах. Но уже с начала 90-х все стало меняться — и теперь Пекин имеет тесные связи с абсолютным большинством из 22 стран Лиги арабских государств независимо от их политического строя и идеологической направленности. Огромные внешнеторговые обороты дополняются китайским интересом к инфраструктурным объектам, а за нефть Китай уже может предложить не только высокую цену, но и передовые технологии, включая военные.
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При этом Пекин, как и Москва, углубляет стратегические отношения с Ираном — историческим соперником арабов и их конкурентом по влиянию на исламский мир. Англосаксы изображают Иран как угрозу для всего арабского мира, чтобы и дальше разделять и властвовать на Ближнем Востоке, но ни Россия, ни Китай не хотят выбирать между арабами и персами. Напротив, Пекин и Москва заинтересованы в примирении между соседями по Заливу — и укрепление позиций Китая и России в регионе может со временем изменить всю местную архитектуру безопасности.
Сейчас ее ключевым элементом остается зависимость стран Залива от США: американские базы и поставки оружия делают Штаты гарантом безопасности аравийских монархий, но в случае снятия мифической иранской угрозы останется лишь арабо-иранское соперничество (имеющее форму суннито-шиитского), которое вполне можно поставить в рамки многосторонних соглашений по региональной безопасности (выстроив систему сдержек-противовесов). Этот процесс будет непростым, но постепенный уход США из региона и неуклонное усиление позиций Китая и России делают его вполне реалистичным.
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А более-менее стабильный и самостоятельный Ближний Восток нужен не только самим арабам, но и остальному миру. Потому что уменьшение зависимости от внешних игроков (а Китай и Россия не претендуют на то, чтобы взять на себя в регионе роль "новых англосаксов") откроет для арабского мира путь к единству — не политическому, о котором мечтали поколения арабских националистов и социалистов, а хотя бы экономическому. Внутрирегиональная интеграция на уровне ЛАГ не только создаст полумиллиардный рынок — с общими языком и религией, с общим или родственным народом, — но и вернет арабам роль одного из ключевых народов мировой истории. Более того, арабский мир имеет огромное влияние не только на полуторамиллиардный исламский мир, но и на всю Африку — самый быстрорастущий континент, чье население перевалило за миллиард.
Сохранение внутриарабской разобщенности на руку Западу, но не в интересах Китая и России, для которых сильный и независимый арабский мир может быть важнейшим союзником в создании нового — постзападного, постанглосаксонского — миропорядка.
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Старые традиционалистские цивилизации, такие как китайская и арабская, будут в числе его главных строителей — именно поэтому визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию так нервирует атлантистов. А не просто потому, что саудиты будут продавать свою нефть китайцам за юани вместо долларов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьАвторыСи ЦзиньпинЦены на нефтьКитайРоссияПекинЛига арабских государствСаудовская Аравия
 
 
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