https://ria.ru/20221206/vesna-1836777152.html

Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией

Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией - РИА Новости, 06.12.2022

Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора Санкт-Петербурга о признании "Молодежного демократического движения "Весна"*, уже признанного... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:56

2022-12-06T18:56

2022-12-06T19:21

санкт-петербург

весна

россия

санкт-петербургский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора Санкт-Петербурга о признании "Молодежного демократического движения "Весна"*, уже признанного иностранным агентом, экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города."Движение "Весна"* признали экстремистской организацией", - сказала собеседница агентства.Как сообщалось, в октябре Минюст внес указанное движение в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, а прокуратура приостановила деятельность движения до рассмотрения иска судом.Прокуратура считает, что деятельность "Весны"* "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций и "применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок".* Некоммерческая организация, признанная "иностранным агентом"

https://ria.ru/20221206/royzman-1836668338.html

https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, весна, россия, санкт-петербургский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)