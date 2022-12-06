https://ria.ru/20221206/vesna-1836777152.html
Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией
Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией - РИА Новости, 06.12.2022
Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией
Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора Санкт-Петербурга о признании "Молодежного демократического движения "Весна"*, уже признанного... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:56
2022-12-06T18:56
2022-12-06T19:21
санкт-петербург
весна
россия
санкт-петербургский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора Санкт-Петербурга о признании "Молодежного демократического движения "Весна"*, уже признанного иностранным агентом, экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города."Движение "Весна"* признали экстремистской организацией", - сказала собеседница агентства.Как сообщалось, в октябре Минюст внес указанное движение в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, а прокуратура приостановила деятельность движения до рассмотрения иска судом.Прокуратура считает, что деятельность "Весны"* "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций и "применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок".* Некоммерческая организация, признанная "иностранным агентом"
https://ria.ru/20221206/royzman-1836668338.html
https://ria.ru/20221202/yashin-1835937658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, весна, россия, санкт-петербургский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Санкт-Петербург, Весна, Россия, Санкт-Петербургский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
18:56 06.12.2022 (обновлено: 19:21 06.12.2022)
Суд признал движение "Весна"* экстремистской организацией
Суд в Петербурге по иску прокуратуры признал движение "Весна" экстремистской организацией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора Санкт-Петербурга о признании "Молодежного демократического движения "Весна"*, уже признанного иностранным агентом, экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Движение "Весна"* признали экстремистской организацией", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось, в октябре Минюст внес указанное движение в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг
добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, а прокуратура приостановила деятельность движения до рассмотрения иска судом.
Прокуратура считает, что деятельность "Весны"* "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций и "применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок".
* Некоммерческая организация, признанная "иностранным агентом"