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Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне - РИА Новости, 06.12.2022
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?
2022-12-06T14:00
2022-12-06T14:00
2022-12-06T14:00
мы все умрём. но это не точно
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Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?
audio/mpeg
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?
audio/mpeg
О том, что с какими угрозами сталкиваются корпорации, государства и обычные пользователи разбираемся с руководителем перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера Фонда "Сколково" Оксаной Ульянинковой.Про системы поддержки принятия врачебных решений, и как искусственный интеллект ставит диагноз, мы рассказывали в эпизоде "Можно ли доверить лечение ИИ?".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Оксана УльянинковаЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Руслан ЖигаловМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. Но это не точно, Сколково, Россия, Общество, Технологии, Безопасность, Информационная безопасность, Бизнес, IT-компании, Кибербезопасность, Кибератаки, мошенники, Обман
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?