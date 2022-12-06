https://ria.ru/20221206/utechka-1836650274.html

Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне

Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне - РИА Новости, 06.12.2022

Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне

Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?

2022-12-06T14:00

2022-12-06T14:00

2022-12-06T14:00

мы все умрём. но это не точно

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Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами? audio/mpeg

Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами? audio/mpeg

О том, что с какими угрозами сталкиваются корпорации, государства и обычные пользователи разбираемся с руководителем перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера Фонда "Сколково" Оксаной Ульянинковой.Про системы поддержки принятия врачебных решений, и как искусственный интеллект ставит диагноз, мы рассказывали в эпизоде "Можно ли доверить лечение ИИ?".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Оксана УльянинковаЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Руслан ЖигаловМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сколково, россия, общество, технологии, безопасность, информационная безопасность, бизнес, it-компании, кибербезопасность, кибератаки, мошенники, обман, аудио