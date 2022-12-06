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Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне - РИА Новости, 06.12.2022
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20221206/utechka-1836650274.html
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне - РИА Новости, 06.12.2022
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?
2022-12-06T14:00
2022-12-06T14:00
мы все умрём. но это не точно
сколково
россия
общество
технологии
безопасность
информационная безопасность
бизнес
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Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?
audio/mpeg
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?
audio/mpeg
О том, что с какими угрозами сталкиваются корпорации, государства и обычные пользователи разбираемся с руководителем перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера Фонда "Сколково" Оксаной Ульянинковой.Про системы поддержки принятия врачебных решений, и как искусственный интеллект ставит диагноз, мы рассказывали в эпизоде "Можно ли доверить лечение ИИ?".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперт эпизода Оксана УльянинковаЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Руслан ЖигаловМонтаж Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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сколково, россия, общество, технологии, безопасность, информационная безопасность, бизнес, it-компании, кибербезопасность, кибератаки, мошенники, обман, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Сколково, Россия, Общество, Технологии, Безопасность, Информационная безопасность, Бизнес, IT-компании, Кибербезопасность, Кибератаки, мошенники, Обман
14:00 06.12.2022
 

Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне

Мы все умрём. Но это не точно
Шпионы, диверсии и стартапы: готова ли Россия к кибервойне
14:00
Читать ria.ru в
Тем, что хакеры "уронили" чей-то сайт или украли базу с персональными данными уже никого не удивишь. Но готова ли Россия к полномасштабной кибервойне без правил, когда атаки будут совершать на критические объекты инфраструктуры? Могут ли российские решения в области кибербезопасности закрыть все потребности и конкурировать с мировыми лидерами?
О том, что с какими угрозами сталкиваются корпорации, государства и обычные пользователи разбираемся с руководителем перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера Фонда "Сколково" Оксаной Ульянинковой.
Про системы поддержки принятия врачебных решений, и как искусственный интеллект ставит диагноз, мы рассказывали в эпизоде "Можно ли доверить лечение ИИ?".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты.
__________
Эксперт эпизода Оксана Ульянинкова
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Руслан Жигалов
Монтаж Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноСколковоРоссияОбществоТехнологииБезопасностьИнформационная безопасностьБизнесIT-компанииКибербезопасностьКибератакимошенникиОбман
 
 
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