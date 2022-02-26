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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20220226/diagnoz-1775221321.html
Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ?
Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ? - РИА Новости, 26.02.2022
Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ?
Искусственный интеллект уже помогает выявлять патологии плода, депрессию на ранней стадии, и распознавать рак кожи. Поставить правильный диагноз — трудная задача, в которой, увы, допускают ошибки даже лучшие врачи — можно ли положиться на ИИ, когда речь идет о здоровье и жизни человека? Не приведет ли использование ИИ к снижению компетенции врачей?
2022-02-26T12:00
2022-02-26T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
сколковский институт науки и технологий
наука
университетская наука
наука в университете
наука и инновации
искусственный интеллект
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Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ?
Искусственный интеллект уже помогает выявлять патологии плода, депрессию на ранней стадии, и распознавать рак кожи. Поставить правильный диагноз — трудная задача, в которой, увы, допускают ошибки даже лучшие врачи — можно ли положиться на ИИ, когда речь идет о здоровье и жизни человека? Не приведет ли использование ИИ к снижению компетенции врачей?
audio/mpeg
Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ?
Искусственный интеллект уже помогает выявлять патологии плода, депрессию на ранней стадии, и распознавать рак кожи. Поставить правильный диагноз — трудная задача, в которой, увы, допускают ошибки даже лучшие врачи — можно ли положиться на ИИ, когда речь идет о здоровье и жизни человека? Не приведет ли использование ИИ к снижению компетенции врачей?
audio/mpeg
Что такое системы поддержки принятия врачебных решений, и как они работаю, рассказал ученый-биофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра исследований искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Максим Шараев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, сколковский институт науки и технологий, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, искусственный интеллект, медицина, здоровье, технологии, нейробиология, нейрофизиология, аудио
12:00 26.02.2022
 

Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ?

Мы все умрём. Но это не точно
Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ?
12:00
Читать ria.ru в
Искусственный интеллект уже помогает выявлять патологии плода, депрессию на ранней стадии, и распознавать рак кожи. Поставить правильный диагноз — трудная задача, в которой, увы, допускают ошибки даже лучшие врачи — можно ли положиться на ИИ, когда речь идет о здоровье и жизни человека? Не приведет ли использование ИИ к снижению компетенции врачей?
Что такое системы поддержки принятия врачебных решений, и как они работаю, рассказал ученый-биофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра исследований искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Максим Шараев.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастСколковский институт науки и технологийНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеНаука и инновацииИскусственный интеллектМедицинаЗдоровьеТехнологииНейробиологиянейрофизиология
 
 
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