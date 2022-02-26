https://ria.ru/20220226/diagnoz-1775221321.html

Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ?

Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ? - РИА Новости, 26.02.2022

Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ?

Искусственный интеллект уже помогает выявлять патологии плода, депрессию на ранней стадии, и распознавать рак кожи. Поставить правильный диагноз — трудная задача, в которой, увы, допускают ошибки даже лучшие врачи — можно ли положиться на ИИ, когда речь идет о здоровье и жизни человека? Не приведет ли использование ИИ к снижению компетенции врачей?

2022-02-26T12:00

2022-02-26T12:00

2022-02-26T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

сколковский институт науки и технологий

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наука и инновации

искусственный интеллект

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Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ? Искусственный интеллект уже помогает выявлять патологии плода, депрессию на ранней стадии, и распознавать рак кожи. Поставить правильный диагноз — трудная задача, в которой, увы, допускают ошибки даже лучшие врачи — можно ли положиться на ИИ, когда речь идет о здоровье и жизни человека? Не приведет ли использование ИИ к снижению компетенции врачей? audio/mpeg

Искусственный интеллект поставил вам диагноз: можно ли доверить лечение ИИ? Искусственный интеллект уже помогает выявлять патологии плода, депрессию на ранней стадии, и распознавать рак кожи. Поставить правильный диагноз — трудная задача, в которой, увы, допускают ошибки даже лучшие врачи — можно ли положиться на ИИ, когда речь идет о здоровье и жизни человека? Не приведет ли использование ИИ к снижению компетенции врачей? audio/mpeg

Что такое системы поддержки принятия врачебных решений, и как они работаю, рассказал ученый-биофизик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра исследований искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Максим Шараев.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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