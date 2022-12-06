https://ria.ru/20221206/ukraina-1836676931.html

Московский суд заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины

Московский суд заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины - РИА Новости, 06.12.2022

Московский суд заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:53

2022-12-06T14:53

2022-12-06T14:59

украина

специальная военная операция на украине

ирина верещук

эмине джапарова

россия

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 6 декабря 2022 года в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - рассказал собеседник агентства. Отсчет срока ареста начнется с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ.Обе женщины объявлены в международный розыск, они находятся в статусе обвиняемых, отметили в суде.ФСБ вменяет Джапаровой и Верещук "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221102/kolomoyskiy-1828703941.html

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Кирилл Волков

украина, ирина верещук, эмине джапарова, россия, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр