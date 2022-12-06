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Московский суд заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины
Московский суд заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины - РИА Новости, 06.12.2022
Московский суд заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:53
2022-12-06T14:53
2022-12-06T14:59
украина
специальная военная операция на украине
ирина верещук
эмине джапарова
россия
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении территориальной целостности РФ, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 6 декабря 2022 года в отношении Джапаровой Эмине Айяровны и Верещук Ирины Андреевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - рассказал собеседник агентства. Отсчет срока ареста начнется с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории РФ.Обе женщины объявлены в международный розыск, они находятся в статусе обвиняемых, отметили в суде.ФСБ вменяет Джапаровой и Верещук "отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Статья предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221102/kolomoyskiy-1828703941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина, Специальная военная операция на Украине, Ирина Верещук, Эмине Джапарова, Россия, В мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
14:53 06.12.2022 (обновлено: 14:59 06.12.2022)
Московский суд заочно арестовал вице-премьера и замглавы МИД Украины
Московский суд заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Джапарову