https://ria.ru/20221206/trevoga-1836675798.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:50
2022-12-06T14:50
2022-12-06T14:52
специальная военная операция на украине
жкх
в мире
владимир зеленский
украина
киев
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в нескольких областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты минцифры.Согласно данным, тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Ранее тревога звучала в Харьковской и Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836669069.html
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14:50 06.12.2022 (обновлено: 14:52 06.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины