https://ria.ru/20221206/trevoga-1836569665.html
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.12.2022
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты Минцифры. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:49
2022-12-06T09:49
2022-12-06T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты Минцифры.Тревога в этих регионах объявлена во вторник практически одновременно.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
харьковская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Днепропетровская область
09:49 06.12.2022 (обновлено: 09:50 06.12.2022)
В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные соответствующей онлайн-карты
Минцифры.
Тревога в этих регионах объявлена во вторник практически одновременно.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.