https://ria.ru/20221206/tomsk-1836595331.html

Томск отменил прямые выборы мэра

Томск отменил прямые выборы мэра - РИА Новости, 06.12.2022

Томск отменил прямые выборы мэра

Дума Томска большинством голосов приняла поправки к уставу города, отменяющие прямые выборы мэра. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:21

2022-12-06T11:21

2022-12-06T12:44

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НОВОСИБИРСК, 6 дек — РИА Новости. Дума Томска большинством голосов приняла поправки к уставу города, отменяющие прямые выборы мэра.В октябре законодательная дума Томской области установила, что теперь мэра областного центра будут выбирать не жители прямым голосованием, а городские депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. После этого соответствующие изменения требовалось внести и в устав города.В результате за поправки проголосовали 25 депутатов, против — четверо, еще трое воздержались. "При согласовании практически всех вопросов этой большой поправки оставался нерешенным только один вопрос: каким числом голосов депутаты думы города Томска могут избирать из представленных конкурсной комиссией кандидатур мэра Томска", — прокомментировал это решение депутат от партии "Яблоко" Василий Еремин. Он отметил, что сам настаивал на том, что кандидат должен получить не просто большинство, а не менее двух третей голосов депутатов.В итоге гордума решила избирать мэра Томска квалифицированным большинством голосов, то есть двумя третями. Голосование будет тайным.В большинстве российских городов мэра уже выбирают специальные конкурсные комиссии, а с 2018 года такая же процедура действовала и в муниципалитетах Томской области, за исключением областной столицы. Таким образом, прямые выборы в региональных центрах, помимо городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.

https://ria.ru/20221202/sokolova-1835764701.html

https://ria.ru/20221121/tomsk-1832986977.html

https://ria.ru/20221205/gossovet-1836534370.html

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политика, томск, томская область, россия, яблоко