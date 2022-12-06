11:21 06.12.2022 (обновлено: 12:44 06.12.2022)
Томск отменил прямые выборы мэра
Гордума Томска приняла поправки, отменяющие прямые выборы мэра
Вид на город Томск с высоты птичьего полета. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 дек — РИА Новости. Дума Томска большинством голосов приняла поправки к уставу города, отменяющие прямые выборы мэра.
В октябре законодательная дума Томской области установила, что теперь мэра областного центра будут выбирать не жители прямым голосованием, а городские депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. После этого соответствующие изменения требовалось внести и в устав города.
2 декабря, 08:16Источник сообщил о задержании бывшей вице-мэра Владивостока
В результате за поправки проголосовали 25 депутатов, против — четверо, еще трое воздержались.
"При согласовании практически всех вопросов этой большой поправки оставался нерешенным только один вопрос: каким числом голосов депутаты думы города Томска могут избирать из представленных конкурсной комиссией кандидатур мэра Томска", — прокомментировал это решение депутат от партии "Яблоко" Василий Еремин. Он отметил, что сам настаивал на том, что кандидат должен получить не просто большинство, а не менее двух третей голосов депутатов.
В итоге гордума решила избирать мэра Томска квалифицированным большинством голосов, то есть двумя третями. Голосование будет тайным.
В большинстве российских городов мэра уже выбирают специальные конкурсные комиссии, а с 2018 года такая же процедура действовала и в муниципалитетах Томской области, за исключением областной столицы. Таким образом, прямые выборы в региональных центрах, помимо городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.
Вчера, 22:29Путин подписал указ об увеличении Госсовета