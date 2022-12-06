https://ria.ru/20221206/tnt-1836584982.html

Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов

Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов - РИА Новости, 06.12.2022

Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов

Проект "Импровизация" больше не будут показывать на ТНТ из-за низких рейтингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:05

2022-12-06T11:05

2022-12-06T11:05

шоубиз

тнт (телеканал)

ольга бузова

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Импровизация" больше не будут показывать на ТНТ из-за низких рейтингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.В пресс-службе канала отметили, что найдут замену "Импровизации" в эфире, и надеются, что проект останется в Сети. Ранее пользователи интернета раскритиковали новогодний фильм канала "СамоИрония судьба". В нем пересняли самые известные сцены культовых советских картин с участием звезд шоу-бизнеса. Например, Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю.

https://ria.ru/20221027/tnt-1827362597.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

тнт (телеканал), ольга бузова