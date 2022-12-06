https://ria.ru/20221206/tnt-1836584982.html
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов - РИА Новости, 06.12.2022
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов
Проект "Импровизация" больше не будут показывать на ТНТ из-за низких рейтингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:05
2022-12-06T11:05
2022-12-06T11:05
шоубиз
тнт (телеканал)
ольга бузова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Импровизация" больше не будут показывать на ТНТ из-за низких рейтингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.В пресс-службе канала отметили, что найдут замену "Импровизации" в эфире, и надеются, что проект останется в Сети. Ранее пользователи интернета раскритиковали новогодний фильм канала "СамоИрония судьба". В нем пересняли самые известные сцены культовых советских картин с участием звезд шоу-бизнеса. Например, Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю.
https://ria.ru/20221027/tnt-1827362597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тнт (телеканал), ольга бузова
Шоубиз, ТНТ (телеканал), Ольга Бузова
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов
Проект "Импровизация" сняли с эфира ТНТ из-за низких рейтингов