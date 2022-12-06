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Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов - РИА Новости, 06.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221206/tnt-1836584982.html
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов - РИА Новости, 06.12.2022
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов
Проект "Импровизация" больше не будут показывать на ТНТ из-за низких рейтингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:05
2022-12-06T11:05
шоубиз
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Импровизация" больше не будут показывать на ТНТ из-за низких рейтингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.В пресс-службе канала отметили, что найдут замену "Импровизации" в эфире, и надеются, что проект останется в Сети. Ранее пользователи интернета раскритиковали новогодний фильм канала "СамоИрония судьба". В нем пересняли самые известные сцены культовых советских картин с участием звезд шоу-бизнеса. Например, Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю.
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тнт (телеканал), ольга бузова
Шоубиз, ТНТ (телеканал), Ольга Бузова
11:05 06.12.2022
 
Проект "Импровизация" сняли с эфира из-за низких рейтингов

Проект "Импровизация" сняли с эфира ТНТ из-за низких рейтингов

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкЗапуск "цифровых змеев" в городах России
Запуск цифровых змеев в городах России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Импровизация" больше не будут показывать на ТНТ из-за низких рейтингов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
"Телевизионный эфир живет по своим правилам и законам, и, к сожалению, в эфире проект "Импровизация" показывал доли гораздо ниже средних и пользовался у ТВ-аудитории меньшей популярностью, чем в Сети", – говорится в сообщении.
В пресс-службе канала отметили, что найдут замену "Импровизации" в эфире, и надеются, что проект останется в Сети.
Ранее пользователи интернета раскритиковали новогодний фильм канала "СамоИрония судьба". В нем пересняли самые известные сцены культовых советских картин с участием звезд шоу-бизнеса. Например, Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю.
Телевизор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 20:57
ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу
 
ШоубизТНТ (телеканал)Ольга Бузова
 
 
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