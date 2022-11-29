https://ria.ru/20221129/buzova-1834991961.html

Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы"

Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы" - РИА Новости, 29.11.2022

Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы"

Ольга Бузова ответила критикам новогоднего комедийного фильма "СамоИрония судьбы" от телеканала ТНТ и объяснила, почему считает проект полезным для молодого... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T13:32

2022-11-29T13:32

2022-11-29T13:32

шоубиз

ольга бузова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова ответила критикам новогоднего комедийного фильма "СамоИрония судьбы" от телеканала ТНТ и объяснила, почему считает проект полезным для молодого поколения. Кроме того, она предположила, что благодаря фильму молодежь проявит интерес к советскому кинематографу. Также она призвала видеть в творчестве позитив и предлагать свои идеи вместо критики. Накануне стало известно, что российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали. Также в проекте появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и другие артисты. Ранее пользователи Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что артист не подходит для этой роли.

https://ria.ru/20221122/buzova-1833278602.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова