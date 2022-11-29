https://ria.ru/20221129/buzova-1834991961.html
Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы"
Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы" - РИА Новости, 29.11.2022
Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы"
Ольга Бузова ответила критикам новогоднего комедийного фильма "СамоИрония судьбы" от телеканала ТНТ и объяснила, почему считает проект полезным для молодого... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:32
2022-11-29T13:32
2022-11-29T13:32
шоубиз
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805837462_0:282:1080:890_1920x0_80_0_0_f3a4267bdedf6c1cdcd8f9e3b086e9f4.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова ответила критикам новогоднего комедийного фильма "СамоИрония судьбы" от телеканала ТНТ и объяснила, почему считает проект полезным для молодого поколения. Кроме того, она предположила, что благодаря фильму молодежь проявит интерес к советскому кинематографу. Также она призвала видеть в творчестве позитив и предлагать свои идеи вместо критики. Накануне стало известно, что российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали. Также в проекте появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и другие артисты. Ранее пользователи Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что артист не подходит для этой роли.
https://ria.ru/20221122/buzova-1833278602.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805837462_0:306:1080:1116_1920x0_80_0_0_a48a7b0148bacf35294bbcac0e56982e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова
Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы"
Бузова ответила критикам фильма "СамоИрония судьбы" и призвала видеть в творчестве позитив
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова ответила критикам новогоднего комедийного фильма "СамоИрония судьбы" от телеканала ТНТ и объяснила, почему считает проект полезным для молодого поколения.
"Всем критикам я хочу сказать, что благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят молодые люди, которые никогда не слышали об Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльска", – высказалась знаменитость в своем Telegram-канале.
Кроме того, она предположила, что благодаря фильму молодежь проявит интерес к советскому кинематографу.
"А может быть, после него ребята на каникулах посмотрят и "Девчата" с Надеждой Румянцевой, и "Вокзал для двоих" с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко. И откроют для себя кино, которое мы все с вами так любим", – поделилась артистка.
Также она призвала видеть в творчестве позитив и предлагать свои идеи вместо критики.
"Давайте смотреть на все ситуации под разным углом. Давайте учиться видеть в творчестве позитив и развитие. Когда критикуете, что-то тогда предлагайте. А то только пишите свои едкие комментарии", – добавила певица.
Накануне стало
известно, что российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали. Также в проекте появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и другие артисты.
Ранее пользователи Сети раскритиковали
Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что артист не подходит для этой роли.