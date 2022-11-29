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Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы" - РИА Новости, 29.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221129/buzova-1834991961.html
Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы"
Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы" - РИА Новости, 29.11.2022
Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы"
Ольга Бузова ответила критикам новогоднего комедийного фильма "СамоИрония судьбы" от телеканала ТНТ и объяснила, почему считает проект полезным для молодого... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T13:32
2022-11-29T13:32
шоубиз
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова ответила критикам новогоднего комедийного фильма "СамоИрония судьбы" от телеканала ТНТ и объяснила, почему считает проект полезным для молодого поколения. Кроме того, она предположила, что благодаря фильму молодежь проявит интерес к советскому кинематографу. Также она призвала видеть в творчестве позитив и предлагать свои идеи вместо критики. Накануне стало известно, что российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали. Также в проекте появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и другие артисты. Ранее пользователи Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что артист не подходит для этой роли.
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ольга бузова
Шоубиз, Ольга Бузова
13:32 29.11.2022
 
Бузова ответила критикам новогоднего фильма "СамоИрония судьбы"

Бузова ответила критикам фильма "СамоИрония судьбы" и призвала видеть в творчестве позитив

© Фото : Ольга БузоваОльга Бузова в костюме тигра
Ольга Бузова в костюме тигра - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© Фото : Ольга Бузова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ольга Бузова ответила критикам новогоднего комедийного фильма "СамоИрония судьбы" от телеканала ТНТ и объяснила, почему считает проект полезным для молодого поколения.

"Всем критикам я хочу сказать, что благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят молодые люди, которые никогда не слышали об Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльска", – высказалась знаменитость в своем Telegram-канале.

Кроме того, она предположила, что благодаря фильму молодежь проявит интерес к советскому кинематографу.

"А может быть, после него ребята на каникулах посмотрят и "Девчата" с Надеждой Румянцевой, и "Вокзал для двоих" с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко. И откроют для себя кино, которое мы все с вами так любим", – поделилась артистка.

Также она призвала видеть в творчестве позитив и предлагать свои идеи вместо критики.

"Давайте смотреть на все ситуации под разным углом. Давайте учиться видеть в творчестве позитив и развитие. Когда критикуете, что-то тогда предлагайте. А то только пишите свои едкие комментарии", – добавила певица.

Накануне стало известно, что российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали. Также в проекте появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и другие артисты.
Ранее пользователи Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что артист не подходит для этой роли.
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