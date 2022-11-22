15:06 22.11.2022 (обновлено: 15:37 22.11.2022)
Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"
Ведущая Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы".
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Кроме того, в фильме задействуют мотивы и современных сериалов и клипов. Артисты споют старые шлягеры и новые хиты.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Клава Кока исполнит композицию Людмилы Гурченко "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь". Она прозвучит за 35 минут до начала Нового года.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Хабиб примерит на себя образ Эдуарда Хиля и споет песню о достижениях сельского хозяйства. Люся Чеботина появится на экране в наряде стюардессы из клипа Britney Spears Toxic. Она исполнит свой хит "Солнце Монако".
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Ольга Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали из "Иронии судьбы". А Филипп Киркоров исполнит роль ее жениха Ипполита.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
1 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
2 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
3 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
1 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
2 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
3 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Также в фильме появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и Марина Кравец.
Проект выйдет на телеканале ТНТ.
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