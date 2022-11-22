Рейтинг@Mail.ru
Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы" - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221122/film-1833361765.html
Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"
Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы" - РИА Новости, 22.11.2022
Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"
Российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:06
2022-11-22T15:37
шоубиз
звезды
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833353604_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_12f93cfb9e59a2394a6699d2619451b6.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". Кроме того, в фильме задействуют мотивы и современных сериалов и клипов. Артисты споют старые шлягеры и новые хиты. Клава Кока исполнит композицию Людмилы Гурченко "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь". Она прозвучит за 35 минут до начала Нового года. Хабиб примерит на себя образ Эдуарда Хиля и споет песню о достижениях сельского хозяйства. Люся Чеботина появится на экране в наряде стюардессы из клипа Britney Spears Toxic. Она исполнит свой хит "Солнце Монако". Ольга Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали из "Иронии судьбы". А Филипп Киркоров исполнит роль ее жениха Ипполита.Также в фильме появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и Марина Кравец.Проект выйдет на телеканале ТНТ. Ранее "Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны "Все решено". Однако трек никогда не позиционировался ни группой, ни Польной, как манифест, связанный с политикой.
https://ria.ru/20221121/beburishvili-1833026401.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833353604_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_d18cf90a35526c81f7ecb1cfc9547cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
звезды, новый год
Шоубиз, звезды, Новый год
15:06 22.11.2022 (обновлено: 15:37 22.11.2022)
 
Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"

Ведущая Ольга Бузова и певец Филипп Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"

© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы".
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Кроме того, в фильме задействуют мотивы и современных сериалов и клипов. Артисты споют старые шлягеры и новые хиты.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Клава Кока исполнит композицию Людмилы Гурченко "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь". Она прозвучит за 35 минут до начала Нового года.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Хабиб примерит на себя образ Эдуарда Хиля и споет песню о достижениях сельского хозяйства. Люся Чеботина появится на экране в наряде стюардессы из клипа Britney Spears Toxic. Она исполнит свой хит "Солнце Монако".
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Ольга Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали из "Иронии судьбы". А Филипп Киркоров исполнит роль ее жениха Ипполита.
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
1 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
2 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
3 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
1 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
2 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
3 из 3
Съемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото предоставлено телеканалом ТНТ
Также в фильме появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и Марина Кравец.
Проект выйдет на телеканале ТНТ.
Ранее "Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны "Все решено". Однако трек никогда не позиционировался ни группой, ни Польной, как манифест, связанный с политикой.
Comedy club
Вчера, 11:44Шоубиз
На резидента Comedy Club составили протокол
 
ШоубиззвездыНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала