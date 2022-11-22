https://ria.ru/20221122/film-1833361765.html

Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"

Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы" - РИА Новости, 22.11.2022

Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"

Российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:06

2022-11-22T15:06

2022-11-22T15:37

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские звезды сыграют героев культовых советских картин в фильме "СамоИрония судьбы". Кроме того, в фильме задействуют мотивы и современных сериалов и клипов. Артисты споют старые шлягеры и новые хиты. Клава Кока исполнит композицию Людмилы Гурченко "Пять минут" из фильма "Карнавальная ночь". Она прозвучит за 35 минут до начала Нового года. Хабиб примерит на себя образ Эдуарда Хиля и споет песню о достижениях сельского хозяйства. Люся Чеботина появится на экране в наряде стюардессы из клипа Britney Spears Toxic. Она исполнит свой хит "Солнце Монако". Ольга Бузова предстанет в образе невесты Жени Лукашина Гали из "Иронии судьбы". А Филипп Киркоров исполнит роль ее жениха Ипполита.Также в фильме появятся Азамат Мусагалиев, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков, Анна Хилькевич и Марина Кравец.Проект выйдет на телеканале ТНТ. Ранее "Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны "Все решено". Однако трек никогда не позиционировался ни группой, ни Польной, как манифест, связанный с политикой.

https://ria.ru/20221121/beburishvili-1833026401.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

звезды, новый год