Рейтинг@Mail.ru
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221121/muztv-1833063219.html
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны - РИА Новости, 21.11.2022
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны
"Муз-ТВ" в эфире заглушил часть текста в песне Евы Польны "Все решено". РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:10
2022-11-21T14:10
шоубиз
ева польна
телевидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833070622_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2400647fd92b3ce30bd4e10d5c3fdc8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Муз-ТВ" в эфире заглушил часть текста в песне Евы Польны "Все решено".В программе "Битва поколений" певица Zivert исполнила кавер на песню солистки группы "Гости из будущего". В тексте композиции есть строчки: "Мы голосуем за мир, но снова в моде война". Слова "мир" и "война" создатели программы заглушили, при этом на кадрах видно, что Zivert произносит их в микрофон. В песне идет речь о любовных переживаниях, а трек никогда не позиционировался ни группой, ни Польной, как манифест, связанный с политикой. Представители Zivert в комментарии РИА Новости отметили, что певица не знала об этом до выхода программы в эфир. При этот PR-менеджер исполнительницы заверил, что 25 ноября кавер "Все решено" появится в Сети, который "снимет все вопросы". На момент публикации представители телеканала не ответили за запрос РИА Новости. "Битва поколений" – новая программа на "Муз-ТВ", где в музыкальном состязании соревнуются мэтр эстрады и молодой исполнитель. Съемки прошли в январе – феврале 2022 года. Премьера изначально планировалась в марте, однако ее перенесли на осень.
https://ria.ru/20220112/razygraev-1767503122.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фрагмент передачи "Битва поколений" на "МУЗ ТВ"
Фрагмент передачи "Битва поколений" на "МУЗ ТВ"
2022-11-21T14:10
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833070622_356:0:1796:1080_1920x0_80_0_0_83065ff623d51fcf645bf378e43fea19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ева польна, телевидение
Шоубиз, Ева Польна, Телевидение
14:10 21.11.2022
 
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны

"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны "Все решено"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Муз-ТВ" в эфире заглушил часть текста в песне Евы Польны "Все решено".
В программе "Битва поколений" певица Zivert исполнила кавер на песню солистки группы "Гости из будущего". В тексте композиции есть строчки: "Мы голосуем за мир, но снова в моде война". Слова "мир" и "война" создатели программы заглушили, при этом на кадрах видно, что Zivert произносит их в микрофон.
В песне идет речь о любовных переживаниях, а трек никогда не позиционировался ни группой, ни Польной, как манифест, связанный с политикой.
Представители Zivert в комментарии РИА Новости отметили, что певица не знала об этом до выхода программы в эфир. При этот PR-менеджер исполнительницы заверил, что 25 ноября кавер "Все решено" появится в Сети, который "снимет все вопросы".
На момент публикации представители телеканала не ответили за запрос РИА Новости.
"Битва поколений" – новая программа на "Муз-ТВ", где в музыкальном состязании соревнуются мэтр эстрады и молодой исполнитель. Съемки прошли в январе – феврале 2022 года. Премьера изначально планировалась в марте, однако ее перенесли на осень.
Телеведущий Андрей Разыграев - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 15:15Шоубиз
Суд оштрафовал экс-главреда "Муз-ТВ" Разыграева
 
ШоубизЕва ПольнаТелевидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала