https://ria.ru/20221121/muztv-1833063219.html

"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны

"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны - РИА Новости, 21.11.2022

"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны

"Муз-ТВ" в эфире заглушил часть текста в песне Евы Польны "Все решено". РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:10

2022-11-21T14:10

2022-11-21T14:10

шоубиз

ева польна

телевидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833070622_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2400647fd92b3ce30bd4e10d5c3fdc8.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Муз-ТВ" в эфире заглушил часть текста в песне Евы Польны "Все решено".В программе "Битва поколений" певица Zivert исполнила кавер на песню солистки группы "Гости из будущего". В тексте композиции есть строчки: "Мы голосуем за мир, но снова в моде война". Слова "мир" и "война" создатели программы заглушили, при этом на кадрах видно, что Zivert произносит их в микрофон. В песне идет речь о любовных переживаниях, а трек никогда не позиционировался ни группой, ни Польной, как манифест, связанный с политикой. Представители Zivert в комментарии РИА Новости отметили, что певица не знала об этом до выхода программы в эфир. При этот PR-менеджер исполнительницы заверил, что 25 ноября кавер "Все решено" появится в Сети, который "снимет все вопросы". На момент публикации представители телеканала не ответили за запрос РИА Новости. "Битва поколений" – новая программа на "Муз-ТВ", где в музыкальном состязании соревнуются мэтр эстрады и молодой исполнитель. Съемки прошли в январе – феврале 2022 года. Премьера изначально планировалась в марте, однако ее перенесли на осень.

https://ria.ru/20220112/razygraev-1767503122.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фрагмент передачи "Битва поколений" на "МУЗ ТВ" Фрагмент передачи "Битва поколений" на "МУЗ ТВ" 2022-11-21T14:10 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ева польна, телевидение