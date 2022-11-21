https://ria.ru/20221121/muztv-1833063219.html
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны - РИА Новости, 21.11.2022
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны
"Муз-ТВ" в эфире заглушил часть текста в песне Евы Польны "Все решено". РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:10
2022-11-21T14:10
2022-11-21T14:10
шоубиз
ева польна
телевидение
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Муз-ТВ" в эфире заглушил часть текста в песне Евы Польны "Все решено".В программе "Битва поколений" певица Zivert исполнила кавер на песню солистки группы "Гости из будущего". В тексте композиции есть строчки: "Мы голосуем за мир, но снова в моде война". Слова "мир" и "война" создатели программы заглушили, при этом на кадрах видно, что Zivert произносит их в микрофон. В песне идет речь о любовных переживаниях, а трек никогда не позиционировался ни группой, ни Польной, как манифест, связанный с политикой. Представители Zivert в комментарии РИА Новости отметили, что певица не знала об этом до выхода программы в эфир. При этот PR-менеджер исполнительницы заверил, что 25 ноября кавер "Все решено" появится в Сети, который "снимет все вопросы". На момент публикации представители телеканала не ответили за запрос РИА Новости. "Битва поколений" – новая программа на "Муз-ТВ", где в музыкальном состязании соревнуются мэтр эстрады и молодой исполнитель. Съемки прошли в январе – феврале 2022 года. Премьера изначально планировалась в марте, однако ее перенесли на осень.
https://ria.ru/20220112/razygraev-1767503122.html
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2022
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Фрагмент передачи "Битва поколений" на "МУЗ ТВ"
Фрагмент передачи "Битва поколений" на "МУЗ ТВ"
2022-11-21T14:10
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ева польна, телевидение
Шоубиз, Ева Польна, Телевидение
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны
"Муз-ТВ" заглушил в эфире слова "мир" и "война" в песне Евы Польны "Все решено"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Муз-ТВ" в эфире заглушил часть текста в песне Евы Польны "Все решено".
В программе "Битва поколений" певица Zivert исполнила кавер на песню солистки группы "Гости из будущего". В тексте композиции есть строчки: "Мы голосуем за мир, но снова в моде война". Слова "мир" и "война" создатели программы заглушили, при этом на кадрах видно, что Zivert произносит их в микрофон.
В песне идет речь о любовных переживаниях, а трек никогда не позиционировался ни группой, ни Польной, как манифест, связанный с политикой.
Представители Zivert в комментарии РИА Новости отметили, что певица не знала об этом до выхода программы в эфир. При этот PR-менеджер исполнительницы заверил, что 25 ноября кавер "Все решено" появится в Сети, который "снимет все вопросы".
На момент публикации представители телеканала не ответили за запрос РИА Новости.
"Битва поколений" – новая программа на "Муз-ТВ", где в музыкальном состязании соревнуются мэтр эстрады и молодой исполнитель. Съемки прошли в январе – феврале 2022 года. Премьера изначально планировалась в марте, однако ее перенесли на осень.