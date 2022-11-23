https://ria.ru/20221123/kirkorov-1833581416.html

В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы"

В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы" - РИА Новости, 23.11.2022

В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы"

Подписчики раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита в новогодней комедии "СамоИрония судьбы" от "ТНТ". Артист поделился кадрами со съемок в своей... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:21

2022-11-23T11:21

2022-11-23T11:21

шоубиз

филипп киркоров

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подписчики раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита в новогодней комедии "СамоИрония судьбы" от "ТНТ". Артист поделился кадрами со съемок в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни посчитали, что Киркоров не подходит для этой роли. Другие поддержали исполнителя. Ранее Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина. Он обещал устроить скандал из-за того, что его не пускали в бутик.

https://ria.ru/20221122/film-1833361765.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров