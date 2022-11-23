Рейтинг@Mail.ru
В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы" - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221123/kirkorov-1833581416.html
В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы"
В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы" - РИА Новости, 23.11.2022
В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы"
Подписчики раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита в новогодней комедии "СамоИрония судьбы" от "ТНТ". Артист поделился кадрами со съемок в своей... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:21
2022-11-23T11:21
шоубиз
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833577308_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_af537d99be5f3c6681f8e0d3daa74198.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подписчики раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита в новогодней комедии "СамоИрония судьбы" от "ТНТ". Артист поделился кадрами со съемок в своей соцсети. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни посчитали, что Киркоров не подходит для этой роли. Другие поддержали исполнителя. Ранее Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина. Он обещал устроить скандал из-за того, что его не пускали в бутик.
https://ria.ru/20221122/film-1833361765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833577308_7:0:1142:851_1920x0_80_0_0_99c9d9d4881774660e4fc63a6558504f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров
Шоубиз, Филипп Киркоров
11:21 23.11.2022
 
В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы"

В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита в новогодней комедии "СамоИрония судьбы"

© Фото : Телеканал ТНТСъемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Телеканал ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подписчики раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита в новогодней комедии "СамоИрония судьбы" от "ТНТ". Артист поделился кадрами со съемок в своей соцсети.

"Судьба и самоирония. Две мои прекрасные спутницы, которым я обязан всем. И в этот год они, наконец, повстречаются!" – подписал пост певец.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни посчитали, что Киркоров не подходит для этой роли.

"Зачем опошлять такую выдающуюся картину?", "Зачем переигрывать то, что было? Ведь оно и так интересно многим с теми актерами, которые давно снялись в этом замечательном фильме", "Вы оскорбляете великий фильм своей клоунадой!", "Ипполит уже не тот!" – возмутились подписчики.

Другие поддержали исполнителя.
"Классный образ! Намечается что-то интересненькое!", "Вам досталась классная роль. Ждем!", "Как здорово!", "Уже хочется посмотреть!" – написали поклонники артиста.
Ранее Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина. Он обещал устроить скандал из-за того, что его не пускали в бутик.
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
Вчера, 15:06Шоубиз
Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"
 
ШоубизФилипп Киркоров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала