В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы"
В Сети раскритиковали Киркорова в образе Ипполита в новогодней комедии "СамоИрония судьбы"
© Фото : Телеканал ТНТСъемки фильма "СамоИрония судьбы" телеканала ТНТ
© Фото : Телеканал ТНТ
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Подписчики раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита в новогодней комедии "СамоИрония судьбы" от "ТНТ". Артист поделился кадрами со съемок в своей соцсети.
"Судьба и самоирония. Две мои прекрасные спутницы, которым я обязан всем. И в этот год они, наконец, повстречаются!" – подписал пост певец.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни посчитали, что Киркоров не подходит для этой роли.
"Зачем опошлять такую выдающуюся картину?", "Зачем переигрывать то, что было? Ведь оно и так интересно многим с теми актерами, которые давно снялись в этом замечательном фильме", "Вы оскорбляете великий фильм своей клоунадой!", "Ипполит уже не тот!" – возмутились подписчики.
Другие поддержали исполнителя.
"Классный образ! Намечается что-то интересненькое!", "Вам досталась классная роль. Ждем!", "Как здорово!", "Уже хочется посмотреть!" – написали поклонники артиста.
Ранее Киркоров рассмешил Сеть конфликтом с работником ювелирного магазина. Он обещал устроить скандал из-за того, что его не пускали в бутик.