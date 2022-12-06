https://ria.ru/20221206/telegram-1836759988.html

Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион

Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион - РИА Новости, 06.12.2022

Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион

Число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:11

2022-12-06T18:11

2022-12-06T18:11

общество

павел дуров

telegram (приложение)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."Число подписчиков Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро перевалило за 1 миллион, и сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях", - написал Дуров в своём Telegram-канале.Основатель мессенджера отметил, что Telegram Premium все еще составляет малую часть доходов компании, но сервис неуклонно растет с каждым днем.Также Дуров подчеркнул, что реклама, введенная в мессенджере недавно, "значительно превзошла рынок и вывела Telegram на устойчивый путь к финансовой стабильности". Он отметил, что компания использовала подход к рекламе с учетом конфиденциальности. Дуров заявил, что никакие личные данные пользователей не используются для таргетинга, а реклама демонстрируется только в публичных каналах.Премиальная подписка Telegram была запущена 19 июня. Премиальный аккаунт дает доступ к дополнительным функциям, среди которых распознавание голосовых сообщений, всегда активные видеоаватары, а также возможность отключения рекламы. Павел Дуров отмечал, что введение платных функций необходимо, поскольку иначе расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".

https://ria.ru/20221028/telegram-1827606382.html

https://ria.ru/20221006/whatsapp-1821872762.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, павел дуров, telegram (приложение), технологии