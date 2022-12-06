https://ria.ru/20221206/telegram-1836759988.html
Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион
Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион - РИА Новости, 06.12.2022
Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион
Число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:11
2022-12-06T18:11
2022-12-06T18:11
общество
павел дуров
telegram (приложение)
технологии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."Число подписчиков Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро перевалило за 1 миллион, и сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях", - написал Дуров в своём Telegram-канале.Основатель мессенджера отметил, что Telegram Premium все еще составляет малую часть доходов компании, но сервис неуклонно растет с каждым днем.Также Дуров подчеркнул, что реклама, введенная в мессенджере недавно, "значительно превзошла рынок и вывела Telegram на устойчивый путь к финансовой стабильности". Он отметил, что компания использовала подход к рекламе с учетом конфиденциальности. Дуров заявил, что никакие личные данные пользователей не используются для таргетинга, а реклама демонстрируется только в публичных каналах.Премиальная подписка Telegram была запущена 19 июня. Премиальный аккаунт дает доступ к дополнительным функциям, среди которых распознавание голосовых сообщений, всегда активные видеоаватары, а также возможность отключения рекламы. Павел Дуров отмечал, что введение платных функций необходимо, поскольку иначе расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".
https://ria.ru/20221028/telegram-1827606382.html
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общество, павел дуров, telegram (приложение), технологии
Общество, Павел Дуров, Telegram (приложение), Технологии
Число подписчиков Telegram Premium превысило миллион
Дуров сообщил, что число подписчиков Telegram Premium превысило миллион
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Число подписчиков Telegram Premium превысило 1 миллион, сообщил
основатель мессенджера Павел Дуров.
"Число подписчиков Telegram Premium, который мы представили всего 5 месяцев назад, быстро перевалило за 1 миллион, и сервис стал одним из самых успешных примеров программ платной подписки в социальных сетях", - написал Дуров в своём Telegram-канале.
Основатель мессенджера отметил, что Telegram Premium все еще составляет малую часть доходов компании, но сервис неуклонно растет с каждым днем.
Также Дуров подчеркнул, что реклама, введенная в мессенджере недавно, "значительно превзошла рынок и вывела Telegram на устойчивый путь к финансовой стабильности". Он отметил, что компания использовала подход к рекламе с учетом конфиденциальности. Дуров заявил, что никакие личные данные пользователей не используются для таргетинга, а реклама демонстрируется только в публичных каналах.
Премиальная подписка Telegram была запущена 19 июня. Премиальный аккаунт дает доступ к дополнительным функциям, среди которых распознавание голосовых сообщений, всегда активные видеоаватары, а также возможность отключения рекламы. Павел Дуров отмечал, что введение платных функций необходимо, поскольку иначе расходы на сервер и трафик для мессенджера станут "неуправляемыми".