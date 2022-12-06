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Шойгу рассказал о потерях Украины за ноябрь

Шойгу рассказал о потерях Украины за ноябрь - РИА Новости, 06.12.2022

Шойгу рассказал о потерях Украины за ноябрь

Украинские войска за ноябрь потеряли более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, заявил министр обороны... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:38

2022-12-06T12:38

2022-12-06T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинские войска за ноябрь потеряли более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом армии.Российские военные наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам системы военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними целям, продолжил Шойгу.Кроме того, армия России принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции. В то же время киевский режим только за последние две недели выпустил по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска ПВО перехватывают большую часть ракет.Действия ВСУ Москва считает ядерным терроризмом, подчеркнул глава Минобороны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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