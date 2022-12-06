12:38 06.12.2022 (обновлено: 13:21 06.12.2022)
Шойгу рассказал о потерях Украины за ноябрь
Глава Минобороны России Шойгу сообщил, что Украина за ноябрь потеряла свыше 8300 военных
© AP Photo / Inna VarenytsiaТранспортировка раненого украинского военного
© AP Photo / Inna Varenytsia
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинские войска за ноябрь потеряли более 8300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом армии.
"Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. На Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины", — сообщил глава оборонного ведомства.
Российские военные наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам системы военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними целям, продолжил Шойгу.
Кроме того, армия России принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции. В то же время киевский режим только за последние две недели выпустил по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска ПВО перехватывают большую часть ракет.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.