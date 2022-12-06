https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836621715.html

ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации

ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации - РИА Новости, 06.12.2022

ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации

Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах РФ будет сделан на подготовку всех военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:38

2022-12-06T12:38

2022-12-06T12:43

безопасность

сергей шойгу

россия

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах РФ будет сделан на подготовку всех военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Первого декабря в Вооруженных силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.По его словам, выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать все поставленные задачи.

https://ria.ru/20221130/vuts-1835240819.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)