https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836621715.html
ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации
ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации - РИА Новости, 06.12.2022
ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации
Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах РФ будет сделан на подготовку всех военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:38
2022-12-06T12:38
2022-12-06T12:43
безопасность
сергей шойгу
россия
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_c5a3e9bdcf829d1f05a6d304e01d04bb.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах РФ будет сделан на подготовку всех военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Первого декабря в Вооруженных силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.По его словам, выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать все поставленные задачи.
https://ria.ru/20221130/vuts-1835240819.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c36be6accccc751c22c38e34091a632.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
12:38 06.12.2022 (обновлено: 12:43 06.12.2022)
ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации
Шойгу: ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации