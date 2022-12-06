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ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836621715.html
ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации
ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации - РИА Новости, 06.12.2022
ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации
Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах РФ будет сделан на подготовку всех военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:38
2022-12-06T12:43
безопасность
сергей шойгу
россия
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах РФ будет сделан на подготовку всех военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Первого декабря в Вооруженных силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.По его словам, выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать все поставленные задачи.
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безопасность, сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
12:38 06.12.2022 (обновлено: 12:43 06.12.2022)
 
ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации

Шойгу: ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в Вооруженные силы России
Призывники перед отправкой на службу в Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Призывники перед отправкой на службу в Вооруженные силы России . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах РФ будет сделан на подготовку всех военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Первого декабря в Вооруженных силах начался новый учебный год. Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По его словам, выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать все поставленные задачи.
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 12:51
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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