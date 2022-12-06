https://ria.ru/20221206/solntsev-1836680618.html
Гоген Солнцев попал в больницу
Гоген Солнцев попал в больницу - РИА Новости, 06.12.2022
Гоген Солнцев попал в больницу
Гогена Солнцева госпитализировали в больницу после удара головой. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:18
2022-12-06T15:18
2022-12-06T15:18
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гогена Солнцева госпитализировали в больницу после удара головой. Об этом сообщил "Пятый канал". Шоумен попал в лечебницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности состояния звезды врачи не раскрыли. Причины происшествия также остались неизвестными. Пользователи Сети не поверили в травму Солнцева. Они обвинили его в пиаре.Ранее жена знаменитости Полина Терешкович решилась на пластическую операцию. Причиной послужило сходство с матерью Екатериной, которая была супругой артиста до нее.
https://ria.ru/20211027/solntsev-1756542980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости
Гоген Солнцев попал в больницу
Гогена Солнцева госпитализировали с черепно-мозговой травмой