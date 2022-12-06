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Гоген Солнцев попал в больницу - РИА Новости, 06.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221206/solntsev-1836680618.html
Гоген Солнцев попал в больницу
Гоген Солнцев попал в больницу - РИА Новости, 06.12.2022
Гоген Солнцев попал в больницу
Гогена Солнцева госпитализировали в больницу после удара головой. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:18
2022-12-06T15:18
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гогена Солнцева госпитализировали в больницу после удара головой. Об этом сообщил "Пятый канал". Шоумен попал в лечебницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности состояния звезды врачи не раскрыли. Причины происшествия также остались неизвестными. Пользователи Сети не поверили в травму Солнцева. Они обвинили его в пиаре.Ранее жена знаменитости Полина Терешкович решилась на пластическую операцию. Причиной послужило сходство с матерью Екатериной, которая была супругой артиста до нее.
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шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости
15:18 06.12.2022
 
Гоген Солнцев попал в больницу

Гогена Солнцева госпитализировали с черепно-мозговой травмой

© АГН "Москва"Гоген Солнцев
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© АГН "Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гогена Солнцева госпитализировали в больницу после удара головой. Об этом сообщил "Пятый канал".
Шоумен попал в лечебницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подробности состояния звезды врачи не раскрыли. Причины происшествия также остались неизвестными.
Пользователи Сети не поверили в травму Солнцева. Они обвинили его в пиаре.
"Очередное шоу ради хайпа", "Можно еще десять выпусков наснимать", "Сейчас очнется с амнезией, не будет помнить кто он. Наснимают кучу передач", – возмутились комментаторы.
Ранее жена знаменитости Полина Терешкович решилась на пластическую операцию. Причиной послужило сходство с матерью Екатериной, которая была супругой артиста до нее.
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 18:06Шоубиз
Гоген Солнцев женился на дочери Терешкович
 
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