https://ria.ru/20221206/solntsev-1836680618.html

Гоген Солнцев попал в больницу

Гоген Солнцев попал в больницу - РИА Новости, 06.12.2022

Гоген Солнцев попал в больницу

Гогена Солнцева госпитализировали в больницу после удара головой. Об этом сообщил "Пятый канал". РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:18

2022-12-06T15:18

2022-12-06T15:18

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Гогена Солнцева госпитализировали в больницу после удара головой. Об этом сообщил "Пятый канал". Шоумен попал в лечебницу с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности состояния звезды врачи не раскрыли. Причины происшествия также остались неизвестными. Пользователи Сети не поверили в травму Солнцева. Они обвинили его в пиаре.Ранее жена знаменитости Полина Терешкович решилась на пластическую операцию. Причиной послужило сходство с матерью Екатериной, которая была супругой артиста до нее.

https://ria.ru/20211027/solntsev-1756542980.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости