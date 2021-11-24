Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию
Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию из-за схожести с матерью
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жена Гогена Солнцева Полина решилась на пластическую операцию из-за схожести с матерью Екатериной. Ранее пенсионерка была женой шоумена.
"Моя мать – мегера. Я о ней даже слышать не хочу. Поэтому решила сделать пластическую операцию. Уже выбрала себе хорошего врача, вчера была у него на консультации", – рассказала девушка.
После того как Гоген выложил совместное с Полиной фото в социальные сети, подписчики сразу отметили ее сходство с матерью, рассказал шоумен в интервью порталу Sobesednik. Девушка так расстроилась, что понадобились успокоительные средства.
"Полина в ужасе от этих сравнений. Когда я выложил наш потрет и люди стали писать в комментариях о ее сходстве с Катькой, с Полей случилась истерика. Пришлось даже бежать в аптеку за успокоительным", – рассказал Солнцев.
Шоумен пытался отговорить девушку от хирургического вмешательства, но Полина уверена в своем решении. По словам врача, может понадобится несколько операций.
"Я буду счастлива после того, как пойму, что с матерью у меня нет ничего общего. И Гоген должен это понимать, как никто другой", – заключила Терешкович.
Шоумен женился на дочери бывшей супруги Екатерины в конце октября. На церемонии свадьбы присутствовало около 15 человек. Практически сразу после росписи выяснилось, что Полина беременна.