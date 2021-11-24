https://ria.ru/20211124/solntsev-1760584120.html

Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию

Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию - РИА Новости, 24.11.2021

Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию

Жена Гогена Солнцева Полина решилась на пластическую операцию из-за схожести с матерью Екатериной. Ранее пенсионерка была женой шоумена. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:04

2021-11-24T18:04

2021-11-24T18:04

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жена Гогена Солнцева Полина решилась на пластическую операцию из-за схожести с матерью Екатериной. Ранее пенсионерка была женой шоумена.После того как Гоген выложил совместное с Полиной фото в социальные сети, подписчики сразу отметили ее сходство с матерью, рассказал шоумен в интервью порталу Sobesednik. Девушка так расстроилась, что понадобились успокоительные средства.Шоумен пытался отговорить девушку от хирургического вмешательства, но Полина уверена в своем решении. По словам врача, может понадобится несколько операций.Шоумен женился на дочери бывшей супруги Екатерины в конце октября. На церемонии свадьбы присутствовало около 15 человек. Практически сразу после росписи выяснилось, что Полина беременна.

https://ria.ru/20211013/tereshkovich-1754230479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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