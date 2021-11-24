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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/solntsev-1760584120.html
Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию
Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию - РИА Новости, 24.11.2021
Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию
Жена Гогена Солнцева Полина решилась на пластическую операцию из-за схожести с матерью Екатериной. Ранее пенсионерка была женой шоумена. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:04
2021-11-24T18:04
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жена Гогена Солнцева Полина решилась на пластическую операцию из-за схожести с матерью Екатериной. Ранее пенсионерка была женой шоумена.После того как Гоген выложил совместное с Полиной фото в социальные сети, подписчики сразу отметили ее сходство с матерью, рассказал шоумен в интервью порталу Sobesednik. Девушка так расстроилась, что понадобились успокоительные средства.Шоумен пытался отговорить девушку от хирургического вмешательства, но Полина уверена в своем решении. По словам врача, может понадобится несколько операций.Шоумен женился на дочери бывшей супруги Екатерины в конце октября. На церемонии свадьбы присутствовало около 15 человек. Практически сразу после росписи выяснилось, что Полина беременна.
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шоу-бизнес, знаменитости
18:04 24.11.2021
 
Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию

Жена Гогена Солнцева решилась на пластическую операцию из-за схожести с матерью

© Фото : @solntcev/InstagramГоген Солнцев с женой
Гоген Солнцев с женой - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : @solntcev/Instagram
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жена Гогена Солнцева Полина решилась на пластическую операцию из-за схожести с матерью Екатериной. Ранее пенсионерка была женой шоумена.

"Моя мать – мегера. Я о ней даже слышать не хочу. Поэтому решила сделать пластическую операцию. Уже выбрала себе хорошего врача, вчера была у него на консультации", – рассказала девушка.

После того как Гоген выложил совместное с Полиной фото в социальные сети, подписчики сразу отметили ее сходство с матерью, рассказал шоумен в интервью порталу Sobesednik. Девушка так расстроилась, что понадобились успокоительные средства.

"Полина в ужасе от этих сравнений. Когда я выложил наш потрет и люди стали писать в комментариях о ее сходстве с Катькой, с Полей случилась истерика. Пришлось даже бежать в аптеку за успокоительным", – рассказал Солнцев.

Шоумен пытался отговорить девушку от хирургического вмешательства, но Полина уверена в своем решении. По словам врача, может понадобится несколько операций.

"Я буду счастлива после того, как пойму, что с матерью у меня нет ничего общего. И Гоген должен это понимать, как никто другой", – заключила Терешкович.

Шоумен женился на дочери бывшей супруги Екатерины в конце октября. На церемонии свадьбы присутствовало около 15 человек. Практически сразу после росписи выяснилось, что Полина беременна.
Гоген Солнцев с женой Екатерина Терешкович - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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"Я была дурой": Терешкович аннулировала завещание после развода с Гогеном
 
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