https://ria.ru/20211123/solntsev-1760333536.html

Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены

Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены - РИА Новости, 23.11.2021

Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены

Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены Полины Терешкович. По его словам, они стараются не делиться подробностями личной жизни. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:11

2021-11-23T14:11

2021-11-23T14:11

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены Полины Терешкович. По его словам, они стараются не делиться подробностями личной жизни.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что не поддерживает связь с экс-супругой Екатериной Терешкович.Солнцев иногда делится с поклонниками фотографиями возлюбленной, называя ее "королевой" и отмечая, что они похожи.Шоумен женился на дочери бывшей супруги Екатерины в конце октября. На церемонии свадьбы присутствовало около 15 человек. Практически сразу после росписи выяснилось, что Полина беременна.Ранее Гоген отмечал, что планирует назвать дочь в честь экс-жены Екатериной.

https://ria.ru/20211011/solntsev-1754052250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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