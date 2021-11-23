https://ria.ru/20211123/solntsev-1760333536.html
Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены
Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены - РИА Новости, 23.11.2021
Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены
Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены Полины Терешкович. По его словам, они стараются не делиться подробностями личной жизни. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:11
2021-11-23T14:11
2021-11-23T14:11
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены Полины Терешкович. По его словам, они стараются не делиться подробностями личной жизни.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что не поддерживает связь с экс-супругой Екатериной Терешкович.Солнцев иногда делится с поклонниками фотографиями возлюбленной, называя ее "королевой" и отмечая, что они похожи.Шоумен женился на дочери бывшей супруги Екатерины в конце октября. На церемонии свадьбы присутствовало около 15 человек. Практически сразу после росписи выяснилось, что Полина беременна.Ранее Гоген отмечал, что планирует назвать дочь в честь экс-жены Екатериной.
https://ria.ru/20211011/solntsev-1754052250.html
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шоу-бизнес, знаменитости
Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены
Гоген Солнцев прокомментировал беременность жены Полины Терешкович