https://ria.ru/20211109/solntsev-1758278062.html
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери - РИА Новости, 09.11.2021
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери. Он назовет ее в честь бывшей жены, а теперь и тещи Екатерины Терешкович. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:34
2021-11-09T17:34
2021-11-09T17:34
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери. Он назовет ее в честь бывшей жены, а теперь и тещи Екатерины Терешкович.В комментарии порталу WDay Гоген отметил, что, несмотря на выбор имени, с бывшей супругой он не поддерживает отношения. Причина кроется в сложном характере Екатерины.Недавно шоумен сыграл свадьбу с дочерью Терешкович Полиной. Он сказал, что романтические отношение между ними начались еще в предыдущем браке.Свадьба эпатажного шоумена прошла скромно. Для росписи с Полиной Гоген выбрал классический белый пиджак, а невеста – воздушное розовое платье. Бывшей жены, а теперь и тещи Солнцева на торжестве не было.
https://ria.ru/20211024/shoubiz-1755577156.html
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шоу-бизнес, знаменитости
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери
Гоген Солнцев запланировал назвать дочь в честь бывшей жены