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Шоубиз
https://ria.ru/20211109/solntsev-1758278062.html
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери - РИА Новости, 09.11.2021
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери. Он назовет ее в честь бывшей жены, а теперь и тещи Екатерины Терешкович. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:34
2021-11-09T17:34
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знаменитости
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери. Он назовет ее в честь бывшей жены, а теперь и тещи Екатерины Терешкович.В комментарии порталу WDay Гоген отметил, что, несмотря на выбор имени, с бывшей супругой он не поддерживает отношения. Причина кроется в сложном характере Екатерины.Недавно шоумен сыграл свадьбу с дочерью Терешкович Полиной. Он сказал, что романтические отношение между ними начались еще в предыдущем браке.Свадьба эпатажного шоумена прошла скромно. Для росписи с Полиной Гоген выбрал классический белый пиджак, а невеста – воздушное розовое платье. Бывшей жены, а теперь и тещи Солнцева на торжестве не было.
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шоу-бизнес, знаменитости
17:34 09.11.2021
 
Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери

Гоген Солнцев запланировал назвать дочь в честь бывшей жены

© Фото : @solntcev/InstagramГоген Солнцев
Гоген Солнцев - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : @solntcev/Instagram
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гоген Солнцев раскрыл имя будущей дочери. Он назовет ее в честь бывшей жены, а теперь и тещи Екатерины Терешкович.

"Да, это правда. Дочка родится — назову Катя. Это дань уважения матери Полины", – сказал шоумен.

В комментарии порталу WDay Гоген отметил, что, несмотря на выбор имени, с бывшей супругой он не поддерживает отношения. Причина кроется в сложном характере Екатерины.
Недавно шоумен сыграл свадьбу с дочерью Терешкович Полиной. Он сказал, что романтические отношение между ними начались еще в предыдущем браке.
"С Полиной мы начали жить еще при прошлом моем браке, когда у нас уже не было интимной близости с Екатериной", — заключил Гоген.
Свадьба эпатажного шоумена прошла скромно. Для росписи с Полиной Гоген выбрал классический белый пиджак, а невеста – воздушное розовое платье. Бывшей жены, а теперь и тещи Солнцева на торжестве не было.
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